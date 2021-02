Für alle, die sich ein neues Samsung-Handy mit Telekom-Tarif kaufen wollen, gibt es aktuell bei MediaMarkt ein sehr interessantes Angebot. Dort wird nämlich ein brandneues Modell zu einem verführerisch niedrigen Preis angeboten. GIGA hat nachgerechnet und klärt euch auf.

Samsung Galaxy S20 FE mit Telekom-Tarif für 19,99 Euro im Monat

Samsung hat mit dem Galaxy S20 FE ein wirklich gutes und bezahlbares Android-Smartphone auf den Markt gebracht, das in diesem Tarif-Deal zu einem sehr günstigen Preis verkauft wird. Man bekommt nämlich für 19,99 Euro im Monat einen Telekom-Tarif mit 6 GB LTE-Datenvolumen. Für das Handy zahlt man nur 1 Euro dazu.

Zum Angebot bei MediaMarkt (Telekom-Netz)

Die Details zum Handyvertrag:

Netz: Telekom

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

SMS für 19 Cent

LTE-Datenvolumen: 6 GB (21,6 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Samsung-Handy für 1 Euro Zuzahlung

Versandkosten: 3,85 Euro

Insgesamt ergeben sich so Kosten von 524,60 Euro in 24 Monaten der Vertragslaufzeit. Das Samsung Galaxy S20 FE kostet im Einzelkauf mit 510 Euro schon fast so viel. Der Vertrag kostet euch pro Monat effektiv also nur ungefähr 50 Cent. Günstiger geht es aktuell kaum, da das Samsung-Handy so neu ist.

Zum Angebot bei MediaMarkt (Telekom-Netz)

Alternative im Netz von Vodafone

Wer diesen Vertrag nicht im Netz von der Telekom, sondern von Vodafone haben will, kann zum exakt gleichen Preis zuschlagen. MediaMarkt bietet diesen Tarif-Deal nämlich auch im Vodafone-Netz mit den gleichen Eigenschaften an.

Zum Angebot bei MediaMarkt (Vodafone-Netz)

Samsung Galaxy S20 FE: Taugt das Handy etwas?

Das Samsung Galaxy S20 FE hat sich in unserem Test als sehr gutes Handy gezeigt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Man bekommt Funktionen von High-End-Smartphones, aber einen günstigeren Preis. Leistung, Kamera und Akku erfüllen die Erwartungen. Allein das Gehäuse aus Kunststoff wirkt nicht so hochwertig. Wer damit leben kann, macht bei diesem Tarif-Deal nichts falsch und hat die nächsten zwei Jahre Ruhe.