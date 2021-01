Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem richtig guten Samsung-Handy mit umfangreicher Allnet-Flat seid, dann könnt ihr ein echtes Schnäppchen machen. Für kurze Zeit gibt es nämlich das Samsung Galaxy A51 mit 7 GB LTE-Datenvolumen und Allnet-Flat für 16 Euro im Monat. GIGA hat die Details für euch.

Samsung Galaxy A51 mit Tarif für 16 Euro im Monat

Das Samsung Galaxy A51 gehört zu den beliebtesten Smartphones in Deutschland. Das hat einfach den Grund, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Wenn ihr das Handy aber nicht so kaufen wollt und es lieber mit einem guten Tarif haben wollt, könnt ihr jetzt bei Blau zuschlagen. Dort gibt es das Galaxy A51 mit dem XL-Tarif, der 7 GB LTE-Datenvolumen, eine Allnet- und SMS-Flat beinhaltet, für schlappe 15,99 Euro im Monat. Für das Handy muss man nur eine Zuzahlung von 37 Euro leisten. Im Endeffekt bekommt man so zu einem überschaubaren monatlichen Beitrag ein anständiges Handy mit genug mobilem Datenvolumen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

7 GB monatliches LTE-Datenvolumen

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming inklusive

Netz von Telefónica (o2)

LTE mit bis zu 21,6 MBit/s

15,99 Euro monatliche Kosten

Kein Anschlusspreis

24 Monate Vertragslaufzeit

Wenn ihr also die 17,99 Euro für 24 Monate und die 37 Euro einmalige Zuzahlung für das Handy zusammenrechnet, kommt ihr in zwei Jahren zusammen auf 420,76 Euro. Das Handy gibt es im Einzelkauf aktuell für um die 250 Euro. Zieht ihr das ab, zahlt für ihr den Tarif effektiv nur 7,11 Euro im Monat. Für einen Tarif mit 7 GB RAM LTE-Datenvolumen ist das nicht viel.

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Im Endeffekt für alle, die mit 16 Euro im Monat eine überschaubare Ausgabe haben wollen und dafür trotzdem ein sehr gutes Handy und tollen Tarif erhalten. Damit ist man die nächsten zwei Jahre sehr gut ausgestattet und muss nicht zu viel im Monat ausgeben. Wem das Galaxy A51 nicht reicht, der könnte auch zum Galaxy S20 FE greifen, das wir in unserem anderen Tarif-Deal beschreiben.