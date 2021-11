Otelo bietet euch aktuell ein massives Plus aufs Datenvolumen ohne Aufpreis. Selbst nach dem Black Friday gibt es am Cyber Monday und darüber hinaus für 30 Euro satte 50 GB im Netz von Vodafone. Ein kleiner Haken lässt sich dabei leicht aushebeln.

50 GB für 30 Euro: Otelo-Angebot gilt über Cyber Monday hinaus

Wer noch nach dem Black Friday auf die Suche nach einer ordentlichen Portion Datenvolumen geht, wird am heutigen Cyber Monday bei Otelo fündig. Der Mobilfunk-Provider aus dem Hause Vodafone verdoppelt das vorige Sonderangebot seiner Allnet-Flat Max. Ab sofort gibt es ohne Aufpreis 50 GB mobiles Datenvolumen.

Zuvor waren es noch 25 GB, der Preis bleibt dabei aber gleich: 29,99 Euro (bei Otelo ansehen) kostet die Allnet-Flat Max pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Das Angebot läuft noch bis zum 3. Dezember. Wer in dieser Zeit bucht, erhält dauerhaft bis zum Vertragsende das Plus aufs Datenvolumen. Wie Vodafone auf unsere Nachfrage hin bestätigt, gilt das Angebot nicht nur für Neukunden sondern auch beim Tarifwechsel oder einer Vertragsverlängerung für Bestandskunden.

Wie der Name sagt, erhaltet ihr eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Dabei seid ihr im LTE-Netz von Vodafone unterwegs. Das wurde allerdings gerade erst von o2 auf Platz 3 in Deutschland verwiesen. Wer sich daran nicht stört, erhält jede Menge Surfvolumen für verhältnismäßig wenig Geld.

Noch mehr Datenvolumen gibt es für die jüngere Kundschaft: Kunden unter 28 Jahren erhalten 54 GB zum gleichen Preis. Wer die Option nach Vertragsabschluss in der Otelo-App aktiviert, kann sich außerdem 50 Euro als Gutschrift sichern. Die Anschlussgebühr ist aktuell von 39,99 Euro auf 9,99 Euro gesenkt. Wer die alte Rufnummer mitnimmt, kann sie sich dank 10 Euro Bonus komplett sparen.

Das Problem: Bei Otelo seid ihr langsamer

Einziges Manko bei Otelos Allnet-Flat Max ist die Geschwindigkeit: Surfen ist auf maximal 21,6 MBit/s im Download und 3,6 MBit/s im Upload limitiert. Sollte selten vorkommen, aber falls ihr die 50 GB verbraucht, fallt ihr auf 64 KBit/s in beide Richtungen zurück. Wer mehr braucht, kann für 5 Euro pro Monat auf 100 MBit/s beziehungsweise 50 MBit/s aufstocken.

Gibt es auch im Bundle mit der Allnet-Flat Max von Otelo – das Google Pixel 6

Wer dazu noch ein aktuelles Smartphone sucht, kann sich das Google Pixel 6 im Bundle über Logitel sichern. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt in unserem Artikel.

