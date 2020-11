Beim heutigen Black Friday darf auch Tchibo nicht fehlen. Die Spezialisten für verschiedenste Themenwelten reduzieren jede Menge Produkte. Einige heiße Deals verraten wir schon mal vorab.

„Eine Woche ganz groß sparen!“ – so bewirbt Tchibo die Black Week auf der eigenen Webseite und startet damit bereits jetzt in den Black Friday. Der nicht nur für seinen Kaffee bekannte Händler hat sich für diese Zeit etwas Besonderes ausgedacht. So steht jeden Tag eine andere Themenwelt im Fokus, die entsprechend rabattiert wird. Wichtig zu wissen: Um Mitternacht wechselt das Angebot und selbiges gilt immer nur im Online-Shop. Und für den Black Friday selbst verspricht Tchibo noch mehr, so schreibt man: „Am 27.11. erwarten Sie bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte - solange der Vorrat reicht!“.

Black Week bei Tchibo

Black Friday bei Tchibo: Gutschein-Code sichert fette Rabatte

Aktuell sparen wir beispielsweise ganze 15 Prozent innerhalb der Themenwelt „Zu Hause fit bleiben“. Um jedoch den Rabatt erhalten zu können, müssen wir im Bestellprozess auf der Seite dann noch einen Gutschein-Code eingeben. Der ist am Ende bares Geld wert und lautet momentan:

SPORT15

Nochmals zur Erinnerung: Der Code gilt nur am besagten Tag und auch nur für die Produkte der beworbenen Themenwelt, nicht also fürs gesamte Sortiment von Tchibo.

Aktuelle Tchibo-Themenwelt: Was gibt's zu sehen?

Und was gibt's da gegenwärtig zu entdecken, welche Black-Friday-Deals lohnen sich? Wie bei der Themenwelt zu erwarten gibt's jede Menge Sportklamotten, doch nicht nur dies. Auch für Technikfreunde ist was dabei. Beispielsweise gibt's so auch günstiger:

Was alles so für Themenwelten bei Tchibo immer wieder gibt:

...und noch vieles mehr. Am besten einfach mal stöbern und sich spätestens morgen von einer neuen Themenwelt und einem neuen Gutschein-Code überraschen lassen. Nicht das Richtige dabei? Da muss man nicht traurig sein, stellen wir doch immer aktuell die besten 100 Deals zum Black Friday zusammen, da findet jeder garantiert sein persönliches Schnäppchen.

