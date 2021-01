Kleine Bluetooth-Lautsprecher fürs Smartphones sind eigentlich nichts Besonderes mehr. Doch Tchibo verkauft aktuell ein ganz spezielles Paar – im wahrsten Sinne des Wortes. Zu viel kosten die erfreulicherweise nicht.

TWS-Bluetooth-Lautsprecher von Tchibo: Ein günstiges Paar fürs Smartphone

Normalerweise gibt's kompakte Bluetooth-Lautsprecher nur mit Mono-Ton. Wer Stereo will geht leer aus oder muss zwei Stück kaufen und zusammenschalten, sofern möglich. Die beiden magnetischen TWS-Bluetooth-Lautsprecher von Tchibo bilden da eine schöne Ausnahme. Die werden nämlich mit Stereo-Ton befeuert, ganz wie bekannte TWS-Kopfhörer wie beispielsweise Apples AirPods. TWS steht übrigens für True Wireless Stereo. Wunschweise können die Tchibo-Lautsprecher aber auch einzeln und somit folgerichtig in Mono betrieben werden.

TWS-Bluetooth-Lautsprecher bei Tchibo kaufen

Teuer sind sie nicht: Nur 34,99 Euro – Versandkosten fallen keine an, sind im Preis schon mit drin. Kompatibel sind selbstverständlich alle gängigen Bluetooth-fähigen Smartphones und auch Tablets – egal ob iPhone, iPad oder mit Android. Der besondere Clou: Sie sind magnetisch, haften entweder aneinander oder an metallenen Untergründen, zum Beispiel an der Kühlschranktür. Nützlich ist dies auch, wenn beide Lautsprecher in der beiliegenden Silikonhülle für den Transport landen.

Was man vor dem Kauf eines Bluetooth-Lautsprechers wissen sollte, erfährt man im folgenden Video der GIGA-Redaktion:

Was sagen die Kunden?

Natürlich darf man keine absoluten Klangwunder erwarten, aber für die bisherigen Käufer genügt die Leistung von 2 x 3 Watt, denn sie vergeben eine Bewertung von 4,5 von insgesamt 5 Sternen im Onlineshop von Tchibo. Erwähnenswert ist sicherlich noch die Akkuleistung – bis zu 6 Stunden sind drin mit der Lithium-Batterie (3,7 V; 500 mAh; 1,85 Wh). Aufgeladen wird per beiliegendem Micro-USB-Kabel. Ein separates Netzteil ist nicht dabei, doch dafür nimmt man kurzerhand das schon vorhandene fürs Smartphone.