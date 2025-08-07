TDI, GDI und Co.: Nur Wenige wissen, was hinter den Abkürzungen am Auto steckt

Die großen Automarken kennt jeder. Aber was ist mit den kleinen Zusätzen, die Fahrzeughersteller verwenden? Wir verraten euch, was es mit den Abkürzungen auf sich hat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Es geht um die jeweilige Technologie

Solche Abkürzungen benutzen Fahrzeughersteller, um die unterschiedlichen Motortechnologien zu beschreiben. Da jede Technologie über ihre eigenen Merkmale verfügt, kann es sich lohnen, sich mit den Begriffen näher vertraut zu machen und letztlich den passenden Motor gezielt auszuwählen.

Anzeige

TDI steht für Turbocharged Direct Injection

An dieser Abkürzung erkennt ihr Dieselmotoren, die über Turbolader und Direkteinspritzung verfügen. Diese Motoren verbrauchen in der Regel wenig Benzin und gelten als effizient. Den Begriff „TDI“ findet ihr hauptsächlich bei Fahrzeugen der Volkswagen Gruppe wie Audi, VW, Skoda oder Seat.

„Turbocharged“ steht dabei für die Motoraufladung durch den Turbolader, die für mehr Leistung sorgt. „Direct Injection“ bezeichnet die Einspritzung des Kraftstoffs direkt in den Brennraum. TDI-Motoren werden aufgrund ihrer guten Fahreigenschaften bei Modellen der Volkswagen-Gruppe recht häufig eingesetzt.

GDI steht für Gasoline Direct Injection

Diese Technologie ist für Benzinmotoren charakteristisch. Der Kraftstoff wird unmittelbar in den Brennraum gespritzt. Durch diese Form der Direkteinspritzung kann der Treibstoff effizient genutzt werden. Da es sich bei GDI um keine geschützte Marke handelt, wird die Technologie von unterschiedlichen Fahrzeugherstellern gebraucht.

GDI-Modelle erkennt ihr zum Beispiel an folgenden Bezeichnungen:

VW ergänzt oft die Bezeichnung „FSI.“

Ford verwendet den Begriff „Ecoboost.“

Toyota-Modelle mit GDI tragen den Zusatz „4D.“

Anzeige

GDI ist eine spezielle Technologie für Otto-Motoren. Der Kraftstoff wird direkt in den Brennraum eingespritzt und nicht wie bei herkömmlichen Technologien in den Ansaugtrakt. Dadurch wird eine effiziente Verbrennung möglich. Das Ergebnis ist eine höhere Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch.

Wer bei manchen Logos auf Autos genauer hinschaut, kann sich das Lachen nicht verkneifen.

FSI steht für Fuel Stratified Injection

Diese spezielle Form der Einspritzung nutzen Audi und VW. Die Einspritzung des Kraftstoffs erfolgt unter hohem Druck. Dadurch kann sich das Benzin besser mit der Luft vermischen. Durch diese Technologie entsteht eine Schichtbildung des Kraftstoffs und die Verbrennung bei unterschiedlichen Verkehrssituationen lässt sich optimieren. Dadurch kann Benzin eingespart werden und die Leistung wird deutlich verbessert.

Anzeige

Wir verraten euch außerdem, was weitere gängige Abkürzungen an Autos sind. Auch die Kürzel zu Antriebssystemen sollten Autofahrer kennen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.