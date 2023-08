Laserwaffen, die normalerweise nur in Science Fiction Filmen zu sehen sind, werden nun von Lockheed Martin in der Realität entwickelt.



Lockheed Martin Corporation ist ein Rüstungs- und Technologiekonzern aus den USA. Sie konzentrieren sich dabei auf militärische Luft- und Raumfahrt. Der Konzern baut unterschiedliche Militärflugzeugtypen, darunter Jagdflugzeuge, Bomber, Aufklärungsflugzeuge, Hubschrauber und Transportflugzeuge. Ebenfalls hat der Konzern Teile der ISS entworfen. Seit über 50 Jahren ist Lockheed Martin fester Partner der Bundeswehr und der deutschen Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie. Auch Waffen werden immer wieder von dem Konzern geplant und in die Tat umgesetzt, beispielsweise verschiedenste Raketentypen und nun auch Laserwaffen. Jetzt plant Lockheed Martin eine weitere, bessere Version seiner Laserwaffen.

Laser sind die Zukunft! In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, was aus Science-Fiktion-Welten bereits Realität geworden ist:

Lockheed Martin testete Laserwaffe in 2022

Im August 2022 testete der Konzern Lockheed Martin seine neuartige Laserwaffe an einer Cruise Missile. Der beeindruckende Laser schoss das Testobjekt binnen weniger Sekunden ab. Der Laser hatte eine Kraft von 300 Kilowatt und wurde im September 2022 der US-Armee zur Verfügung gestellt. Die Entwicklung des Lasers wurde schon 2019 vom US-Verteidigungsministerium in Auftrag gegeben. Dabei ist der Laser in allen Bereichen einzusetzen, egal ob am Boden, auf See oder in der Luft. Die Laserwaffe sollte zur Verteidigung für die USA und ihre Verbündeten genutzt werden.

Auf YouTube veröffentlichte der Konzern auch ein Video des Tests:

Eine neue Laserwaffen-Version steht vor der Tür

Mittlerweile arbeitet Lockheed Martin an einem Upgrade der Laserwaffe. Der neue Laser soll eine Kraft von 500 Kilowatt vorweisen können und seinen Vorgänger in allen Punkten überlegen sein. Ziel ist eine bessere Leistung, eine besser Qualität und Effizienz des Strahls, sowie auch eine Verringerung der Größe und des Gewichts.