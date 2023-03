Bei MediaMarkt-Saturn ist soeben das Technikfest fürs Osternest gestartet und in diesem Rahmen werden euch viele Produkte radikal reduziert angeboten. Wir haben die Angebote überprüft und präsentieren euch hier die Highlights der Aktion.

MediaMarkt-Saturn: Die Highlights zum Technikfest fürs Osternest

Aktuell bekommt ihr zum anstehenden Osterfest bereits jetzt reichlich gute Deals bei MediaMarkt-Saturn (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wir haben die Angebote überprüft, die Preise verglichen und präsentieren euch hier die Highlights der Aktion. Wer sich wundert: Die beiden Elektronikmarktketten arbeiten seit diesem Jahr noch enger zusammen und synchronisieren ihre Rabattaktionen deshalb auch vollständig. Das heißt: Ihr bekommt bei beiden Anbietern die exakt gleichen Angebote. Aber Achtung: Die Rabattaktion läuft nur bis zum 10.04.2023 um 23:59 Uhr.

Zusätzlich profitieren könnt ihr, wenn ihr euch fürs Treueprogramm von MediaMarkt-Saturn anmeldet, da ihr zur Aktion auch noch zusätzliche Treuepunkte zum Kauf dazu erhaltet, die ihr später wieder für Einkäufe einlösen könnt.

Technikfest bei MediaMarkt-Saturn im Check: Die 7 besten Deals

Samsung GQ65LS03BAU The Frame (65 Zoll) Statt 1.999 Euro UVP: QLED-TV mit 4K-Bildauflösung, nativer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, Quantum-Prozessor und Dolby-Atmos-Klangsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 16:15 Uhr

Google Chromecast mit Google TV (HD) Statt 37,99 Euro: Streaming Player mit Full-HD, Fernbedienung mit Spracherkennung und Stromversorgung per USB-C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 16:15 Uhr

Lenovo IdeaPad 3 (14 Zoll) Statt 329 Euro UVP: Chromebook mit MediaTek MT Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC und ARM Mali-G72 MP3 GPU. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 20:07 Uhr

Samsung MS 23 K 3515 AS/EG Statt 199 Euro UVP: Mikrowelle mit 800 Watt, Keramik-Emaille-Innenraum und 5 Quick Defrost Auftauprogrammen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 16:15 Uhr

LG GBP62MCNBC Serie 6 Statt 1.199 Euro UVP: Kühlgefrierkombination mit EEK B, 137 kWh, 2030 mm hoch, in Mattschwarz. Besonders leise. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 16:15 Uhr

Samsung RL 38 A776ASR/EG Statt 2.049 Euro UVP: Kühlgefrierkombination mit EEK A, 108 kWh, 2030 mm hoch, in Edelstahl. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 16:15 Uhr

Bauknecht WM 7 M100 B Statt 399,99 Euro: Waschmaschine mit 7 kg Füllmenge, 1351 U/Min., Energieeffizienzklasse B. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 16:15 Uhr

AVM FRITZ!DECT 301 (5 Stück) Statt 295 Euro UVP: Smarter Heizkörperregler mit E-Paper-Display und DECT ULE-Funk mit bis zu 40 m Reichweite. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.03.2023 16:15 Uhr

MediaMarkt / Saturn: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.