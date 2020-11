Bei Amazon gibt es im Rahmen des Black Friday eine Tefal-Heißluftfritteuse im Angebot, die zum neuen Bestpreis verkauft wird. Die ActiFry zeichnet sich durch eine besonders schonende Zubereitung aus. GIGA hat die Details für euch.

Tefal ActiFry 2-in-1-Heißluftfritteuse im Angebot

Wer sich eine durchdachte und bewährte Heißluftfritteuse gönnen möchte, mit der man mehr als nur Pommes zubereiten kann, der sollte sich heute bei Amazon die Tefal ActiFry 2-in-1-Heißluftfritteuse anschauen. Diese wird zum Preis von 144,99 Euro verkauft. Normalerweise muss man weit über 180 Euro zahlen und oft ist dieses Modell nicht im Angebot. Man sollte die Chance also nutzen, wenn man sich so ein Gerät schon immer kaufen wollte.

Das Besondere an der Tefal ActiFry ist, dass man im Vergleich zu einer normalen Fritteuse mit extrem wenig Öl arbeiten kann und das Ergebnis trotzdem genau so gut ausfällt. Zudem lassen sich mehrere Dinge gleichzeitig zubereiten. Es müssen also nicht zwei Geräte betrieben werden, wenn man ein Essen zaubern möchte. Es lassen sich also nicht nur Pommes zubereiten, sondern auch Fleisch, Fisch, Gemüse, Reis, Kartoffeln und sogar Süßspeisen. Ein passendes Kochbuch liegt bei, sodass man sich davon inspirieren lassen kann.

Was taugt die Tefal ActiFry?

Die ActiFry von Tefal kostet zwar mehr als normale Heißluftfritteusen, sie kann aber auch mehr und erfreut sich deswegen sehr großer Beliebtheit. Besonders die Möglichkeit, neben einfachen Pommes auch Fleisch, Fisch und Gemüse schonend zubereiten zu können, gefällt den Käufern. Dadurch, dass sich die Behälter bewegen, wird zudem alles gleichmäßig gar und man muss im Grunde nichts machen. Bei anderen Modellen muss man den Inhalt meist nach einer bestimmten Zeit durchschütteln. Mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bei fast 4.000 Bewertungen auf Amazon schneidet die Tefal ActiFry sehr gut ab. Sie lässt sich zudem sehr einfach reinigen. Hier kann man ohne Bedenken zum Bestpreis zuschlagen.

