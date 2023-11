Tefal OptiGrill+ XL: MediaMarkt und Amazon liefern sich Preiskampf

Wenn ihr gerne grillt, euch das Wetter aktuell aber einen Strich durch die Rechnung macht, dann könnte der OptiGrill+ XL von Tefal etwas für euch sein. Damit könnt ihr euer Grillgut in den eigenen Wänden fast wie auf einem echten Gasgrill zubereiten. Die Bedienung ist extrem einfach gestaltet und der Preis aktuell verführerisch niedrig.

Tefal OptiGrill+ XL im Preisverfall

Tefal bietet den OptiGrill bereit seit längerer Zeit in verschiedenen Versionen an. Aktuell bekommt ihr den OptiGrill+ XL aber besonders günstig. Noch vor dem Black Friday hat MediaMarkt den Preis nämlich auf nur noch 129 Euro gesenkt (bei MediaMarkt anschauen). Es fallen auch keine Versandkosten an, sodass es wirklich bei dem Preis bleibt. Amazon lässt sich nicht lange bitten und ist bei dem Preis mitgegangen. Auch dort erhaltet ihr das XL-Modell für 129 Euro (bei Amazon anschauen).

TEFAL GC722D Optigrill+ XL Kontaktgrill Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 15:01 Uhr

Achtung: Wenn ihr das Produkt in den Warenkorb legt, packt MediaMarkt automatisch eine PlusGarantie für 3 Jahre mit dazu. Das könnt ihr aber im nächsten Schritt wieder entfernen, bevor ihr die Bestellung abschickt.

Sowohl MediaMarkt als auch Amazon unterbieten andere Händler. Dort werden über 140 Euro fällig. Wenn ihr also schon immer mal einen OptiGrill von Tefal haben wolltet, dann ist jetzt genau die richtige Zeit, um zuzuschlagen.

Im Video wird der Tefal OptiGrill+ XL vorgestellt:

Tefal OptiGrill+ vorgestellt

Was taugt der Tefal OptiGrill+ XL?

Der OptiGrill+ XL ist nicht nur die etwas größere Version des OptiGrill, sondern sie hat auch mehr drauf. Ihr könnt zusätzliche Funktionen mit weiteren Knöpfen am Gerät direkt erreichen. Weiterhin lässt sich Zubehör montieren. Das geht beim kleinen OptiGrill nicht. Ihr könnt also beispielsweise eine Backschale oder die Waffelplatten kaufen und den Funktionsumfang so noch erweitern. Ansonsten funktioniert der Kontaktgrill wirklich hervorragend und hat auch sehr viele Anhänger.