An der Telefonnummer 0214558445 ist alles falsch. Zurückrufen kann man sie nicht, weil die Nummer gar nicht existiert. Frauen mit ausländischem Akzent rufen an, um ihren Opfern etwas anzudrehen. Da helfen weder Anzeigen noch Beschwerden. GIGA sagt: Am besten blockieren!

Die Rufnummer 0214558445 wird durch „Call-ID-Spoofing“ gefälscht. Das eigentliche Callcenter sitzt möglicherweise in Osteuropa oder der Türkei und eine Telefonanlage übergibt die Fake-Nummer. Eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur hat darum keinen Zweck.

Das steckt hinter den Anrufen von 0214558445

Ein Callcenter, vermutlich aus dem Ausland, ruft automatisiert deutsche Anschlüsse an. Manchmal geht bei diesen „Ping-Anrufen“ niemand ran.

deutsche Anschlüsse an. Manchmal geht bei diesen „Ping-Anrufen“ niemand ran. Wenn sie niemanden erreichen, versuchen es die Anrufer immer wieder . Auf einem Anrufbeantworter wird keine Nachricht hinterlassen.

. Auf einem Anrufbeantworter wird keine Nachricht hinterlassen. Wenn sich jemand meldet, haben die – meist weiblichen – Anrufer einen ausländischen Dialekt .

. Bei den Anrufen geht es um das Thema Photovoltaik und die Anrufer versuchen, ihren Opfern solche Anlagen zu verkaufen oder persönliche Beratungsgespräche zu vereinbaren.

und die Anrufer versuchen, ihren Opfern solche Anlagen zu verkaufen oder zu vereinbaren. Wenn man genauer nachfragt, stellt sich schnell heraus, dass sie von dem Thema gar keine Ahnung haben und offensichtlich nur ein Telefon-Skript ablesen.



und offensichtlich nur ein Weist man darauf hin, dass man in einer Mietwohnung wohnt oder kein Interesse hat, wird das Telefonat abrupt beendet .

wohnt oder hat, wird das . Ebenso unhöflich legen die Anrufer auf, wenn man sie darauf hinweist, dass solche Anrufe widerrechtlich sind. Trotzdem folgen danach weitere Anrufversuche.

Sich bei den Anrufern zu beschweren, ist ebenso sinnlos wie eine Anzeige. Die Drohung mit der Polizei schreckt die Anrufer nicht ab, weil sie unerreichbar sind. Ihr solltet damit keine Zeit verschwenden und am besten die Nummer 0214558445 sofort blockieren. Wenn ihr über die Fritzbox telefoniert, könnt ihr euch mit dem automatischen Spam-Schutz von Tellows davor schützen. Sonst müsst ihr selbst tätig werden.

Die Nummer 0214558445 blockieren – so geht‘s

Ihr könnt am iPhone und Android-Smartphone jede unbekannte oder anonyme Nummer sperren. Aber wenn solche Anrufe kommen, solltet ihr sie einfach in wenigen Schritten im Handy blockieren. Unser Video zeigt euch den Trick:

Das sorgt dafür, dass die Anrufer niemanden mehr erreichen und nach einiger Zeit aufgeben – beziehungsweise zur nächsten gefälschten Telefonnummer wechseln.

