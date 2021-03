Die Rufnummer 0360186930033 taucht in letzter Zeit häufig wegen verpasster Anrufe im Display auf. Offenbar testet da ein Wähl-Computer, ob eure Telefonnummer existiert. Wenn ihr jemanden an der Leitung habt, solltet ihr aber gleich vorsichtig sein: Betrüger wollen an euer Geld! GIGA rät, die Nummer sofort zu blockieren.

Phishing: Was ist das? Facts

Unter der Nummer 0360186930033 meldet sich ein Callcenter bei euch, das verschiedene Geschichten erzählt, die alle ein Ziel haben: Man will euch zum Wechsel eures Stromtarifs bringen. Die sogenannten „Energieberater“ rufen natürlich illegal an und wissen oft nicht einmal richtig, worüber sie überhaupt reden.

Das steckt hinter den Anrufen der Nummer 0360186930033

Die Anrufer rufen aus einem Callcenter an, was an den Hintergrundgeräuschen zu erkennen ist.

an, was an den Hintergrundgeräuschen zu erkennen ist. Sie melden sich mit deutschen Namen , ohne eine Firma anzugeben , obwohl sie teilweise mit Akzent sprechen.



, , obwohl sie teilweise mit sprechen. Oft hat die Gegenseite schon aufgelegt , wenn man ans Telefon geht. Das liegt dann vermutlich daran, dass ein Wähl-Computer mit „Ping-Anrufen“ nur testet, ob zufällig generierte Nummern überhaupt existieren, um sie dann später zu belästigen.

, wenn man ans Telefon geht. Das liegt dann vermutlich daran, dass ein nur testet, ob zufällig generierte Nummern überhaupt existieren, um sie dann später zu belästigen. Die Anrufer geben sich als Energieberater aus, die euch günstigere Tarife für Strom und Gas anbieten wollen. Dabei nennen sie erfundene Beträge für zukünftige Abschläge , die sie auf Nachfragen auch nicht genauer erläutern können.

aus, die euch anbieten wollen. Dabei nennen sie , die sie auf Nachfragen auch nicht genauer erläutern können. Sie wollen von euch die Nummern eurer Gas- und Stromzähler bekommen und fragen euch auch nach persönlichen Daten.

bekommen und fragen euch auch nach persönlichen Daten. Wenn man genauer nachfragt , welche Konditionen der neue Vertrag denn enthält, wer der eigentliche Stromversorger ist oder ob es sich beispielsweise um Ökostrom handelt, wird schnell klar, dass die Anrufer überhaupt keine Ahnung haben.



, welche Konditionen der neue Vertrag denn enthält, wer der eigentliche Stromversorger ist oder ob es sich beispielsweise um Ökostrom handelt, wird schnell klar, dass die haben. In dem Fall werden sie entweder schnell aggressiv oder sie beenden das Gespräch einfach und legen auf.

Generell gilt, dass ihr am Telefon keine Verträge abschließen und auch keine Daten wie Zählernummern nennen solltet. Verweigert die Angabe solcher Daten und lasst euch das Angebot per E-Mail oder postalisch zusenden beziehungsweise fragt nach einer Web-Seite mit Informationen. Wenn die Anrufer das verweigern, dann legt auf. Da die Anrufer sehr hartnäckig sind, solltet ihr am besten die Nummer 0360186930033 sperren.

So könnt ihr die Nummer 0360186930033 blockieren

Ihr könnt eine Telefonnummer in Android oder im iPhone schnell blockieren. Wie das geht, zeigt euch auch unser Video:

Klebst du deine Kameras ab?