Telekom auf dem Vormarsch: Neben Apple und Microsoft an der Spitze

Laut einer Studie ist die Deutsche Telekom nicht nur eine der wertvollsten Marken in Europa, sondern auch weltweit. So schneidet der Konzern im Ranking ab.

Jedes Jahr veröffentlicht das britische Markenbewertungsinstitut Brand Finance Global einen Bericht über die wertvollsten Marken der Welt. Bei der Bewertung von Marken aus den verschiedensten Branchen werden zahlreiche Faktoren berücksichtigt. Die Bedeutung einer Marke hängt maßgeblich von der Größe des Unternehmens und des Marktes ab.

Anzeige

Kennt ihr schon den Streamingdienst der Telekom? Unsere Kollegen bei kino.de verraten euch mehr darüber.

Magenta TV: Alle Infos zum Streamingdienst der Telekom

Deutsche Telekom ist wertvollste Tele­kom­muni­kati­ons­marke der Welt

Für die Deutsche Telekom gibt es dieses Jahr einen Grund zu Feiern. Nachdem sie letztes Jahr als wertvollste Marke Europas gelistet wurde, hat sie es dieses Jahr in die Top Ten der wertvollsten Marken weltweit geschafft. Damit hat sich die Deutsche Telekom im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessert. Darüber hinaus wurde Telekom erstmals zur wertvollsten Telco-Marke der Welt gekürt und hat damit die US-Telekommunikationsriesen Verizon und AT&T übertrumpft.

Anzeige

„Wir haben es als eine der stärksten Marken in die Top 10 der Welt geschafft. Das ist für unser Unternehmen ein riesiger Erfolg“, sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. https://newsroom.magenta.at/2024/01/17/deutsche-telekom-wertvollste-telekom-marke/

Das sind die Top 10 Marken der Welt

Apple Microsoft Google Amazon Samsung Group Walmart TikTok/Douyin Facebook Deutsche Telekom ICBC

Anzeige

Im Global 500 Ranking 2024 hat sich Apple nach 2022 zum ersten Mal wieder an die Spitze gekämpft und den begehrten ersten Platz belegt. Im Gegensatz dazu ist Amazon, welches im Vorjahr noch die Spitzenposition hatte, auf den vierten Platz abgerutscht. Neben Apple, Amazon und der Deutschen Telekom haben es weitere bedeutende Marken in die Top Ten geschafft, darunter Microsoft, Google, Samsung Group, Walmart, TikTok/Douyin, Facebook und die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

In der weltweiten Rangfolge dominierten Marken aus den Vereinigten Staaten von Amerika mit über 52 % der Gesamtwertung, gefolgt von China mit einem Anteil von 15,7 % und Deutschland mit 6,09 %. Die drei führenden Branchen sind Technologie (17,12 %), Bankwesen (11,81 %) und Einzelhandel (11,75 %).

Viele Marken gehören eigentlich zusammen. Seht selbst:

Brand Finance Global 500: Das sind die stärksten Marken

Google ICBC Moutai WeChat Deloitte Coca-Cola YouTube Wuliangye Netflix Apple

Eine Marke gilt als stark, wenn es ihr gelingt, eine Monopolstellung in der Wahrnehmung von Konsumenten einzunehmen. Nach Brand Finance Global 500 zählen zu den stärksten Marken der Technologiegigant Google, der Messenger-Dienst WeChat, die Bank ICBC, der Spirituosenhersteller Moutai, die weltweit führende Management- und Strategieberatung sowie Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, das Getränkeunternehmen Coca-Cola, das Webvideoportal YouTube, die Brauerei Wuliangye sowie der Streaminganbieter Netflix.

Die 10 wertvollsten Marken in Deutschland

Deutsche Telekom Mercedes Benz Allianz Group BMW Porsche Volkswagen Siemens Group SAP Lidl Adidas

Abgesehen davon, dass die Deutsche Telekom Mercedes-Benz überholt hat, haben sich die Top Drei im deutschlandweiten Vergleich nicht verändert. Die Bekleidungsmarke Adidas konnte sich um zwei Positionen verbessern und sicherte sich somit einen Platz in den Top Ten des Deutschland-Rankings. Lidl bleibt laut Global 500 die wertvollste Discountermarke und rutscht insgesamt um eine Position höher. Der größte Anteil am Gesamtranking in Deutschland entfällt mit knapp 30 % auf den Automobilsektor, gefolgt vom Einzelhandel (12,51 %), Versicherungen (10,14 %) und Telekommunikation (10,03 %). Zalando erlebte einen deutlichen Rückgang von Platz 18 auf 31. Als Konsequenz davon fiel der Aktienkurs um knapp 20 % und erreichte ein historisches Tief.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.