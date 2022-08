Freenet hat aktuell ein richtig gutes Tarif-Schnäppchen im Telekom-Netz in petto. Für nur 12,99 Euro im Monat bekommt ihr 20 GB LTE-Datenvolumen samt Allnet- und SMS-Flat. Wir klären, warum sich das Angebot lohnt.

65 % Rabatt: 20-GB-Tarif im Telekom-Netz

Für wenige Tage haut Freenet (ehemals Mobilcom-Debitel) einen neuen Bestpreis-Tarif im Telekom-Netz raus: So bekommt ihr die „green LTE“ Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB Datenvolumen für nur 12,99 Euro im Monat (Angebot bei Freenet ansehen) plus einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis. Der Normalpreis für den Tarif liegt bei stolzen 36,99 Euro, ihr spart also rund 65 Prozent.

Alle wichtigen Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter Freenet (ehemals Mobilcom-Debitel) Netz Telekom Datenvolumen 20 GB LTE (max. 25 MBit/s) Telefonie Flat SMS Flat EU-Roaming inklusive Mindestlaufzeit 24 Monate Kündigungsfrist 1 Monat Anschlusskosten

(einmalig) 9,99 Euro Tarifkosten (monatlich) 12,99 Euro

Für wen lohnt sich der günstige Tarif im Telekom-Netz?

Die Aktion lohnt sich für alle, die

bereits ein Smartphone besitzen und einen günstigen Tarif dazu suchen,

Wert auf das auch im ländlichen Raum sehr gut ausgebaute Telekom-Netz legen,

möglichst wenig für eine Allnet-Flat mit 20 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz ausgeben wollen,

auf 5G verzichten können.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Das solltet ihr auch unbedingt tun, denn ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf den teuren Normalpreis. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Wie ihr jederzeit selbst ausrechnen könnt, ob ein Tarif-Deal sich lohnt, erfahrt ihr in unserem Video:

