Telekom-Tarif mit viel LTE-Datenvolumen zum kleinen Preis gesucht? Bei Mobilcom-Debitel bekommt ihr für kurze Zeit 18 GB LTE inklusive Allnet- und SMS-Flat für gerade einmal 15 Euro im Monat. GIGA hat die Details.

Telekom-Netz: Handytarif mit 18 GB LTE

Viel Datenvolumen für wenig Geld gibt's selten im Telekom-Netz. Umso erfreulicher ist es, wenn dann doch mal ein echt gutes Angebot auftaucht, wie aktuell bei Mobilcom-Debitel. Für 14,99 Euro im Monat bekommt ihr satte 18 GB LTE-Datenvolumen, samt Allnet- und SMS-Flat. Weitere Kosten gibt es nicht: Der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro wird erstattet, wenn ihr innerhalb von 6 Wochen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 sendet. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur bis 09.06.2021, 18 Uhr.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Telekom

Allnet- und SMS-Flat

18 GB LTE -Datenvolumen (21,6 MBit/s)

-Datenvolumen (21,6 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, 3 Monate Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 14,99 Euro

Der einzige Nachteil ist, dass der günstige Preis nur für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gilt. Danach steigt die Grundgebühr auf 29,99 Euro pro Monat. Ihr solltet also nicht vergessen, rechtzeitig zu kündigen.

Eine Rufnummernmitnahme ist natürlich möglich, wie das reibungslos funktioniert, sehr ihr in diesem Video:

Darum lohnt sich der Tarif-Deal im Telekom-Netz

Für alle, die günstig mit viel LTE-Datenvolumen im Netz der Telekom unterwegs sein wollen und kein Problem damit haben, sich 2 Jahre lang an einen Anbieter zu binden. 14,99 Euro im Monat ist aktuell ein wirklich sehr guter Preis für 18 GB LTE. Zudem ist alles inklusive, was ihr benötigt. Ihr könnt so viel telefonieren und SMS schreiben, wie ihr möchtet. EU-Roaming ist auch dabei und eine Datenautomatik gibt es nicht. Wer schon ein passendes Handy hat, bekommt hier einen guten Telekom-Tarif dazu. Falls nicht, schaut mal in die Smartphone-Bestseller bei Amazon.

Das Angebot ist außerdem für alle interessant, die sich dank der baldigen Abschaltung von 3G eine weitere Aufwertung des Telekom-Netzes erhoffen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).