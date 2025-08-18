Tempomat richtig einstellen: Mehr Komfort und weniger Spritverbrauch

Mit dem Tempomat wird Autofahren komfortabler: Fuß vom Gas und das Fahrzeug hält die Geschwindigkeit automatisch. Das sorgt nicht nur für ein angenehmes Fahrgefühl, sondern schont auch den Tank. Doch trotz aller Vorteile sollten potenzielle Risiken nicht außer Acht gelassen werden.

Tempomat aktivieren: So geht’s

Um den Tempomat einstellen zu können, müsst ihr zunächst einmal richtig Gas geben. Die meisten Autos brauchen für die Aktivierung mindestens 65 km/h. Der Schalter für den Tempomat befindet sich auf dem Lenkrad. Fahrzeugabhängig kann es sich auch um einen Hebel handeln.

Nehmt den Fuß erst vom Gaspedal, wenn ihr sicher seid, dass der Tempomat auch wirklich aktiviert ist. Für gewöhnlich sinkt nun die Drehzahl des Motors. Daran erkennt ihr den aktiven Tempomaten. Außerdem sollte auf dem Armaturenbrett die entsprechende Anzeige leuchten. Taucht ein Tempolimit auf, betätigt ihr einfach das Bremspedal und der Tempomat schaltet sich wieder aus.

Mit dem Tempomat Sprit sparen: Geht das wirklich?

Stellt euch vor, ihr seid ohne Tempomat unterwegs und jongliert alle 18 Sekunden zwischen 75 und 85 km/h hin und her. Das Ressourcenministerium von Kanada hat bei Tests herausgefunden, dass ein auf 80 km/h eingestellter Tempomat den Benzinverbrauch um 20 Prozent senken kann.

Eine Studie von Volvo hat Mitarbeiter des Unternehmens auf 18.500 Fahrten in und um Göteborg geschickt. Das Ergebnis: Ein Tempomat kann den Benzinverbrauch um fünf bis sieben Prozent senken. Beteiligt an der Untersuchung war auch das National Renewable Energy Laboratory.

Hat der Tempomat auch Nachteile?

Eine stichhaltige Studie zur Spriteinsparung gibt es bislang nicht. Ein Tempomat ist generell hilfreich, um auf längeren Strecken auf der Autobahn die Geschwindigkeit konstant zu halten. Auf schnurgerader Strecke ohne großes Verkehrsaufkommen spart ihr dann auch tatsächlich Benzin.

Seid ihr auf hügligen Strecken unterwegs, reguliert die Geschwindigkeit besser selbst. Der Tempomat würde auch bergab auf dem eingestellten Tempo beharren und damit natürlich mehr Sprit verbrauchen, als wenn ihr den Wagen einfach rollen lasst.

Auch im stockenden Stadtverkehr ist es sicherer, ohne Tempomat zu fahren. Mit der Zeit lässt die Aufmerksamkeit am Steuer nach, schließlich macht das Auto ja fast alles selbst. Psychologen warnen in diesem Zusammenhang vor einer „Autobahnhypnose“, einer Folge von Langeweile und Übermüdung am Steuer.