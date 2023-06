Sie waren DAS Traumpaar aus Hückeswagen: In der fünften Staffel „Temptation Island“ testeten Sarah Liebich und Nico Legat ihre Liebe zueinander im ultimativen Treuetest. Seit der finalen Ausstrahlung der Sendung ist viel Zeit vergangen. Ob die beiden noch ein Paar sind oder getrennte Wege gehen, verraten wir euch im Folgenden.

Sarah und Nico: Was während „Temptation Island" passierte

Im Interview mit Calvin lassen die beiden ihre Teilnahme bei „Temptation Island" noch einmal Revue passieren. „Ich habe eine Anfrage bekommen und dann waren wir uns relativ schnell einig", beantwortet Nico die Frage, wessen Idee es war, an der Show teilzunehmen. Schon in den ersten Folgen der Show wurde deutlich, dass Nico wenig anbrennen ließ. Sarah sei dennoch „fest davon überzeugt" gewesen, dass beide dort wieder zusammen rausgehen würden.

Doch es kam anders: Nico schlief mehrmals – vor laufenden Kameras im Badezimmer – mit Verführerin Siria. Beim darauffolgenden Lagerfeuer brach die verletzte Sarah ihre Teilnahme bei „Temptation Island" ab, sodass auch Nico seine Sachen packen und die Villa verlassen musste. Auch beim großen Wiedersehen zeigte Nico nur wenig Reue und entschuldigte sich halbherzig. So liegt es auf der Hand, dass die Trash-TV-Ikone Calvin Kleinen bei „Let’s talk about Temptation, Baby“ noch einmal bei beiden nachhakt.

Nico und Sarah: Sind sie noch zusammen?

Schon während der ersten Sendeminuten wird deutlich, dass Sarah und Nico weiterhin kein Paar mehr sind. Dennoch scheint es zwischen dem Ex-Paar noch eine Menge Redebedarf zu geben! „Ich komme damit klar, was ich gemacht habe. Womit ich nicht klarkomme, ist, was ich ihr angetan habe", stellt Nico im Interview klar. Sarah bemängelt, dass er dies vorher ihr gegenüber nie wirklich geäußert habe. Erneut wird in dem Interview auch deutlich, dass ihre Beziehung wohl von Anfang an unter keinem guten Stern stand – zumindest, was die Familie Legat angeht.

Denn dem Ehepaar Legat war die Blondine wohl schon immer ein Dorn im Auge. So berichtete Sarah von einem gemeinsamen Frühstück: „Als wir dann am Tisch saßen, sagte sein Vater irgendwann ganz trocken: 'Du bist ja jetzt schon lange mit Sarah zusammen, wird es nicht langsam Zeit, eine andere zu f*cken?' Anschließend blockierten sie seine Freundin und stellten den eigenen Sohn vor die Wahl, der aus Liebe zunächst den Kontakt zu seinen Eltern abbrach. Sarahs Familie habe ihn hingegen „aufgenommen wie ein eigenes Kind, Nico war auch ihre Familie." Dementsprechend hart war es für ihre Mutter zu erleben, dass die Beziehung in die Brüche ging.

Und der Vorwurf, dass alles nur Show gewesen sei? Der wird natürlich auch im Gespräch thematisiert. „Ihr Jungs habt krampfhaft versucht, irgendwie immer Scheiße zu bauen", stellt Calvin fest. Sarah wusste von Nicos Plänen nichts, wie sie sagt: „Ich wusste, dass Nico gerne in die Reality-Branche starten möchte. Ich hab ihm einfach zu 100 Prozent vertraut, im Nachhinein ein bisschen naiv leider."



Am Ende des Gespräches kämpft Nico mit den Tränen, als er seiner Ex-Freundin „danke für alles" sagt und ihr „nur das Beste wünscht". Alles, was passiert ist, tut ihm „von Herzen unfassbar leid". Nico wolle kein böses Blut, er habe selbst viel gelitten und er möchte Sarah weiterhin in die Augen sehen und Frieden schließen. „Mir ist gerade ein Stein vom Herzen gefallen, seitdem ich gegenüber Sarah gerade mein Herz hab sprechen lassen. Ich hab eine riesen krasse Erleichterung und dafür bin ich dankbar."



„Let’s talk about Temptation, Baby“: Was deckt das Interview noch auf?

Im Interview gibt es noch eine weitere Enthüllung: Nico gibt zu, mit Charline Kontakt zu haben. „Mit Charline bin ich seit ein, zwei Monaten recht gut in Kontakt, wir haben oft Facetime gemacht, uns viel ausgetauscht, sie hat mir viel anvertraut“, erklärt Nico. Sarah, die davon nichts wusste, reagiert bestürzt: „Wie kommt es, dass du mit Charline Kontakt hast? Weil davon hat sie mir komischerweise gar nichts erzählt." Kurzerhand rufen die beiden Charline an, um die Situation zu klären.

Was die drei untereinander reden, erfahren die Zuschauer*innen allerdings nicht, da das Gespräch auf Charlines Wunsch hin rausgeschnitten wurde. Kurze Zeit später rechtfertigt sich Charline aber dennoch bei Instagram: „Da die anderen beiden vergebenen Jungs mit meinem Ex befreundet sind, war Nico der einzige, wo ich wusste, er kann mir alle Infos geben, da ich Klarheit haben wollte, was in der anderen Villa passiert ist. Außerdem muss ich auch zugeben, dass es mich echt interessiert hat, ob an den Spekulationen, dass beide es geplant haben, etwas dran ist.“

