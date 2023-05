Beim großen Liebestest „Temptation Island“ begeben sich vier Paare ins tropische Paradies. Wir verraten, wer in Staffel 5 der Versuchung widersteht.

Auch dieses Jahr müssen Paare wieder der Versuchung widerstehen. Im paradiesischen Portugal wird die Liebe in Staffel 5 von „Temptation Island“ auf eine harte Probe gestellt. Insgesamt zwei Wochen werden Paare getrennt voneinander in Luxusvillen wohnen, in denen attraktive Singles versuchen werden, sie zu verführen. Die aktuellen Folgen von „Temptation Island“ könnt ihr bei RTL+ im Stream ansehen. Dort erscheint bis zum 22. Juni jeden Donnerstag eine neue Folge, bei der ihr mitfiebern könnt. Wir verraten euch, welche Paare in Folge 7 widerstehen können und welche nicht.

Unser nachfolgendes Video stellt euch fünf nicht so nette Dating-Trends im realen Leben vor, die sich im Laufe der Jahre entwickelten!



Was passiert in „Temptation Island“ Folge 9?

In der neunten Folge von „Temptation Island" sind es vor allem die Männer, die wieder ordentlich aufs Gas drücken: Nico legt nur mit Boxershorts bekleidet, eine heiße Tanzeinlage hin und kommt den Ladys körperlich sehr nah. Besonders eine Verführerin scheint es ihm angetan zu haben: Syria, mit der er offen über seine Gefühle spricht. „Im Großen und Ganzen bist du für mich die größte Verführung hier." Gegenüber den anderen Männern prahlt Nico, „er wollte eigentlich die Mädels verführen". Diese raten ihm, es nicht zu übertreiben und auch daran zu denken, wie andere die Bilder sehen. Richtig zu Herzen genommen hat er sich dies nicht, denn kurze Zeit später schläft er mit Syria unter der Dusche im Badezimmer und betrügt somit seine Freundin Sarah. Am Morgen danach sieht er „alles entspannt", bittet Syria aber, ihr Schäferstündchen geheim zu halten. Dann gibt es noch eine schlechte Nachricht: Justyna muss krankheitsbedingt die Männervilla vorzeitig verlassen. Nun bietet sich Melissa wieder eine Gelegenheit, erneut mit Adrian anzubändeln..

In der Mädelsvilla werden Sarah und Antonino auf ein Traumdate am Strand geschickt. Damit sich beide besser kennenlernen, bekommen sie einen psychologischen Fragebogen und müssen sich gegenseitig Fragen stellen. Bei einer Frage sollen sie drei Dinge benennen, die sie gemeinsam haben. Beide entscheiden sich für Humor, Struktur und Prinzipien. Sarah gibt sich sichtlich beeindruckt von den vielen Gemeinsamkeiten und konstatiert: „Wir agieren auf einer gewissen Augenhöhe und das sind Dinge, die mir bei Nico tatsächlich manchmal fehlen." Fragt sich nur, wie Sarah auf Nicos Betrug reagieren wird? Beim nächsten Lagerfeuer dürfte es richtig knallen..



Bizarre Sendungen für Trash-Liebhaber*innen findet ihr in der Bilderstrecke:

„Temptation Island“ Staffel 5: Wer sind die Kandidaten?

Auch in der aktuellen Staffel werden vier Paare auf ihre Treue getestet.

Mit dabei sind Sarah (23) und Nico (24) , die seit 2020 ein Paar sind. In der Show möchte der einstige Partylöwe seiner Liebsten seine Treue beweisen.

, die seit 2020 ein Paar sind. In der Show möchte der einstige Partylöwe seiner Liebsten seine Treue beweisen. Auch Charline (25) und Adrian (24) sind mit von der Partie. Beide lernten sich auf einer Silvesterparty kennen und haben inzwischen eine gemeinsame Wohnung. In der Vergangenheit wurde die Liebe der beiden jedoch auf eine harte Probe gestellt, da Charline ungewöhnliche Nachrichten auf dem Handy ihres Freundes gefunden hat.

sind mit von der Partie. Beide lernten sich auf einer Silvesterparty kennen und haben inzwischen eine gemeinsame Wohnung. In der Vergangenheit wurde die Liebe der beiden jedoch auf eine harte Probe gestellt, da Charline ungewöhnliche Nachrichten auf dem Handy ihres Freundes gefunden hat. Auch Tatum (23) und Louis (27) sind bei „Temptation Island“ dabei. Beide versprechen sich von der Teilnahme einen ultimativen Test ihrer gegenseitigen Treue. Sie haben sehr unterschiedliche Lebensstile: Während Studentin Tatum gerne feiern geht, arbeitet Louis als Filialleiter viel. Seitdem Tatum während einer Partynacht einen anderen Mann umarmte, wird Louis schnell eifersüchtig.

sind bei „Temptation Island“ dabei. Beide versprechen sich von der Teilnahme einen ultimativen Test ihrer gegenseitigen Treue. Sie haben sehr unterschiedliche Lebensstile: Während Studentin Tatum gerne feiern geht, arbeitet Louis als Filialleiter viel. Seitdem Tatum während einer Partynacht einen anderen Mann umarmte, wird Louis schnell eifersüchtig. Hingegen haben Loreen (22) und Adam (26) andere Differenzen in der Beziehung: Sie genießt die Aufmerksamkeit anderer Männer in vollen Zügen, während er sich mehr Zurückhaltung wünscht – Ob das gut gehen kann?

„Temptation Island“ Staffel 5: Wer sind die Verführer?

Zu „Temptation Island“ gehören natürlich flirtwillige Singles, die die Insel unsicher machen. Insgesamt 12 Frauen und 12 Männer testen die Treueabsichten der Vergebenen. Mit dabei sind unter anderem Anastasia, Bella, Laura und Melissa bei den Frauen und Antonio, Fabiano, Lukas und Kenan bei den Männern.



Damit die Dating-Show an Fahrt aufnimmt, gibt es bei „Temptation Island“ bestimmte Regeln:

Die Paare werden nach Geschlechtern getrennt und verbringen insgesamt zwei Wochen ohne ihre bessere Hälfte.

Gesellschaft bekommen sie von jeweils zwölf Männern oder Frauen, die gemeinsam mit in der Villa wohnen. Aufgabe der Singles ist es, die Vergebenen zu verführen.

Im Laufe der Show bekommen die Vergebenen von Moderatorin Lola Weippert Videos präsentiert. Darin bekommen die Vergebenen teilweise flirtige Szenen ihrer besseren Hälfte zu sehen.

Einen Sieger oder eine Siegerin im klassischen Sinne gibt es nicht, da die Teilnehmenden am Ende der Show keine Prämie erhalten. Dafür bekommen sie Gewissheit, wie es um ihre eigene und um die Treue ihrer jeweiligen Partner bestellt ist. In der Vergangenheit ging dies nicht immer gut aus: Einige Paare wie Christina Dimitriou und Salvatore aus Staffel 1 trennten sich.



Wer moderiert 2023 „Temptation Island“?

Die aktuelle Staffel von „Temptation Island“, die unter der portugiesischen Sonne gedreht wurde, wird von Moderatorin Lola Weippert geleitet. Als ehemalige Radiomoderatorin ist sie seit Staffel 3 dabei. In den vergangenen Jahren hat sich die Moderatorin unter anderem durch renommierte Formate wie „Das Supertalent“ und „Prince Charming“ einen Namen gemacht.



Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.