Terminator Zero: Anime-Serie ab August im Stream

Die Anime-Serie „Terminator Zero“ zeigt die Ereignisse, die im Terminator-Universum im Jahr 1997 in Japan geschehen. Worum es in der Serie geht, wo und wann ihr sie sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Release von „Terminator Zero“ im Stream

„Terminator Zero“ wird ab dem 29. August 2024 exklusiv bei Netflix verfügbar sein. Insgesamt wird die Mini-Serie aus acht Episoden bestehen.

Handlung von „Terminator Zero“

Der Sci-Fi-Anime spielt im Jahr 1997 in Japan, wo der Wissenschaftler Malcolm Lee an dem konkurrierenden KI-System „Kokoro“ arbeitet, welches es mit Skynet künstlicher Superintelligenz aufnehmen soll. Als der Tag des Jüngsten Gerichts näher rückt, wird Lee plötzlich von einem Terminator verfolgt. Gleichzeitig taucht auch die mysteriöse Widerstandskämpferin Eiko aus dem Jahr 2022 auf, die Lee und seine drei Kinder beschützen will. Die Spannung steigt, als der Kampf um die Zukunft der Menschheit beginnt.

Produktion und Entwicklung

Die Idee einer Anime-Serie im Terminator-Universum wurde erstmals im Februar 2021 angekündigt. Mit dem Anime-Studio Production I.G („Ghost in the Shell: Stand Alone Complex“, „Mass Effect: Paragon Lost“) und Skydance Media („Terminator: Genisys“, „Top Gun: Maverick“) an Bord, übernahm Masashi Kudō („Bleach: Thousand-Year Blood War“, „Tower of God“) die Regie, während Mattson Tomlin („Little Fish“, „The Sea Beast“) als Showrunner fungiert.

Ursprünglich unter dem Arbeitstitel „Terminator: The Anime Series“ entwickelt, enthüllte Netflix während der Geeked Week 2023 die Details zur Serie. Tomlin betonte, dass alle vorherigen Filme als Kanon betrachtet werden (Quelle: Entertainment Weekly). Die japanische Nebengeschichte erweitert das Terminator-Universum um eine bisher noch nicht beleuchteten Aspekt und zeigt, was auch abseits des Hauptschaupunkts passiert.

