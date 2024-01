Teufel verkauft 2.1-Soundbar mit Subwoofer zum Spitzenpreis

Teufel bietet derzeit eine platzsparende TV-Soundbar mit hervorragender Klangqualität und einem beeindruckenden Subwoofer zu einem unschlagbaren Sparpreis an. Das Modell hat sogar die Stiftung Warentest überzeugt. Hier die Details.

Testsieger-Soundbar viel günstiger bei Teufel

Es ist egal, was die TV-Hersteller behaupten: Die allermeisten Flachbildfernseher bieten von Hause aus aufgrund der schmalen Bauart keinen guten Sound. Wer die richtige Stimmung bei Filmen erleben möchte oder schlichtweg besser verstehen will, was da gerade gesagt wird, sollte sich unbedingt externe Verstärkung in Form einer Soundbar holen. Die hochwertige 2.1-Soundbar von Teufel bekommt ihr beim Hersteller gerade zum Sparpreis von 279,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Teufel ansehen). Nutzt dazu den Gutscheincode VKF-J2AA-UWI, um kostenlosen Versand zu erhalten. Bei anderen Händlern zahlt ihr mindestens 350 Euro, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Teufel Cinebar 11 Statt 449,99 Euro: 2.1-Soundbar-Set mit Bluetooth, HDMI, 8 Langhub-Tönern und einem kabellos angesteuerten T6-Subwoofer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2024 14:30 Uhr

Was taugt die Teufel Cinebar 11 Soundbar mit Subwoofer?

Die Soundbar hat genug Power, um euren Fernseher-Sound ordentlich aufzupeppen. Das bestätigt auch die Stiftung Warentest: Beim Test in der Ausgabe 08/2021 konnte die Cinebar 11 mit der Note 2,4 („gut“) den Testsieg erreichen. Auch die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben 4,7 von 5 Sternen bei über 150 Bewertungen.

Der mitgelieferte Subwoofer ist (absehen vom Stromkabel) kabellos und kann sowohl aufgestellt als auch durch die geringe Höhe von nur Höhe 12 cm liegend beispielsweise unter dem Sofa betrieben werden. Besonders praktisch: Der Subwoofer schaltet sich mit der Soundbar automatisch an und aus.



Was man in dieser preislichen Liga allerdings nicht erwarten sollte, sind technische Wunder. Es wird zwar auch mit Dolby Digital virtueller Surround-Klang unterstützt, der mangels rückseitiger Lautsprecher aber natürlich nicht wie bei einem 5.1- oder 7.1-System rüberkommen kann. Außerdem fehlen WLAN-Vernetzungsmöglichkeiten (z. B. AirPlay), denn die kabellose Übertragung findet über Bluetooth statt. Die Cinebar 11 ist eine Mittelklasse-Lösung, mit Fokus auf Stereo-Klang. Ein besonderes Feature in dieser Preisklasse ist allerdings noch die mitgelieferte Fernbedienung.

Was man über Soundbars wissen sollte, könnt ihr euch in folgendem Video ansehen:

Die Soundbar lohnt sich daher für alle, die den Klang ihres Fernsehers ohne großen Aufwand verbessern wollen. Einem tollen Streaming- und TV-Genuss steht damit dann kaum noch etwas im Wege.

Teufel Cinebar 11 jetzt ab 279,99 €

Die technischen Details im Überblick

Übertragungsarten: kabellos, kabelgebunden

Funkübertragung: Bluetooth 5.0

analoger Eingang: AUX 3,5 mm Klinke (Line In)

digitale Eingänge: optisch (Toslink), HDMI

digitaler Ausgang: HDMI

Surround-Formate: Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II

Komforteigenschaften: HDMI-CEC, Abschaltautomatik, HDMI-ARC (Audio Return Channel), Einschaltautomatik

Ausgangsleistung Soundbar (RMS): 150 Watt

Abmessungen Soundbar (BxHxT): 948 × 60 × 83 mm

Musikbelastbarkeit Subwoofer: 60 Watt

Abmessungen Subwoofer (BxHxT): 120 × 420 × 420 mm

