„The 50“ – Wann kommt Staffel drei des Erfolgsformats?

Zwei Staffeln von „The 50“ gibt es schon – doch Fans hoffen auf mehr. Hat Amazon Prime eine dritte Staffel der Reality-Show geplant?

Wann kommt die dritte Staffel von „The 50“?

Reality-TV-Shows boomen, das weiß auch Streaminganbieter Amazon Prime. Daher schuf Amazon mit „The 50“ kurzerhand sein eigenes Format, in dem fünfzig Reality-Stars in Spielen gegeneinander antreten, um ein Preisgeld für ihre Community zu sichern.

Die erste Staffel startete im März 2024 und war ein voller Erfolg für Amazon Prime. Auch die zweite Staffel, die ihr seit März 2025 streamen könnt, kam gut bei den Zuschauern an. Direkt zum Auftakt löste sie die Serie „Reacher“ vom ersten Platz der Amazon-Charts ab.

„The 50“ bei Amazon Prime: Wann könnte es weitergehen?

Bislang hat Amazon sich nicht zu einer weiteren Staffel von „The 50“ geäußert. Da Staffel eins und zwei die Amazon-Charts dominierten und vom Publikum sehr gut angenommen wurden, dürft ihr euch aber mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung freuen.

Schaut man sich das bisherige Sendemuster an, wäre März oder April 2026 denkbar. Vermutlich werden die Folgen dann wieder in Viererblöcken hochgeladen.

Das sind die bisherigen Sieger von „The 50“

In der ersten Staffel des Amazon-Formats hat Paco Herb den Sieg geholt. Er setzte sich im Finale gegen Yasin Mohamed durch und sicherte einem Fan aus seiner Instagram-Community das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Raffa Plastic opferte sich in der ersten Staffel in einem Spiel. Sie drückte den Buzzer, damit die Gewinnsumme nicht noch weiter sinkt, und musste daraufhin „The 50“ verlassen. In der zweiten Staffel feierte sie ihr Comeback und schaffte es sogar auf das Siegertreppchen. Ein Follower von Raffa gewann somit 52.000 Euro.