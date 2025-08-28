„The Batman 2“: Werden wir endlich wieder Robin im Kino sehen?

The Batman übertraf alle Erwartungen der Fans, die schon lange auf die Fortsetzung warten. Wie es in „The Batman 2“ weitergeht, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„The Batman 2“: Wann startet die Fortsetzung mit Robert Pattinson?

Robert Pattinson verkörperte im ersten Teil von The Batman eine düstere und realistische Version des Helden von Gotham City. Dass es eine Fortsetzung geben wird, ist schon länger bekannt, doch der Starttermin für den Film wurde bereits mehrmals verschoben.

Jetzt wurde bekannt, dass eine legendäre Figur möglicherweise nach über dreißig Jahren endlich zurückkehrt. Das könnte ein echtes Highlight der düsteren Batman-Saga werden.

Fortsetzung verzögert sich: „The Batman 2“ startet erst 2027 in den USA

Die Dreharbeiten zum zweiten Teil sollen Anfang 2026 beginnen. Wann der Film in den deutschen Kinos genau anläuft, ist noch nicht bekannt. In den USA wird „The Batman 2“ frühestens im Herbst 2027 zu sehen sein. Bis der Film in Deutschland erscheint, müssen sich Fans somit noch etwas länger gedulden.

Fortsetzung mit Robert Pattinson: Wer ist der Bösewicht in „The Batman 2“?

Nach dem spektakulären Ende von „The Batman“ stellt sich die Frage, wer im zweiten Teil als Gegenspieler auftreten könnte. Am naheliegendsten ist Joker, verkörpert von Barry Keoghan, der in „The Batman 2“ eine größere Rolle spielen könnte. Doch auch der von Colin Farrell gespielte Pinguin dürfte erneut in Erscheinung treten.

Bislang handelt es sich jedoch nur um Theorien – eine offizielle Bestätigung zum Bösewicht gibt es nicht. Laut Jeff Sneider könnte die Figur Robin wieder an Batmans Seite zurückkehren. Die ikonische Figur ist damit möglicherweise nach fast 30 Jahren wieder auf der großen Leinwand zu sehen.

Das Script von Regisseur Matt Reeves und Co-Autor Mattson Tomlin soll, so Jeff Sneider weiter, ein „großes Wagnis“ darstellen und hinsichtlich der düsteren Fortsetzung einiges bieten.

Spoilerwarnung: So endete „The Batman“

Tagsüber ist Bruce Wayne der Kopf des Imperiums Wayne Enterprises und nachts bekämpft er Kriminelle. Batman verfolgt im ersten Teil mit dem Polizeichef Jim Gordon die Spuren des Serienmörders The Riddler. Bei den Opfern des Riddler handelt es sich um Figuren, die zur korrupten Elite der Stadt gehören.

Auch die Ermordung von Bruce Waynes Eltern wird in der Handlung weiter aufgedeckt. Dabei deutet alles darauf hin, dass der Mafiaboss Falcone involviert war. Am Ende wird The Riddler als Buchhalter Edward Nashton entlarvt und in die Psychiatrie von Arkham gesperrt, nachdem er Falcone erschossen hat.