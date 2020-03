The Good Doctor: Staffel 3 geht im Pay-TV & Stream weiter + Episodenguide

Der hochfunktionale Autist und talentierte Chirurg Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) darf im deutschen Fernsehen in „The Good Doctor“ Staffel 3 weiter operieren. Wo ihr die neueste Staffel von „The Good Doctor“ sehen könnt und worum es geht, erfahrt ihr hier auf GIGA.

„The Good Doctor“ Staffel 3 im TV & Stream in Deutschland

Nach längerer Winterpause geht es nun ab dem 10. März 2020 mit der dritten Staffel weiter. Die neuen Folgen laufen immer dienstags um 20:15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Sky 1 in der deutschen Premiere. Sky 1 ist in den Entertainment-Paketen von Sky Q und Sky Ticket enthalten. Alle bekannten Ausstrahlungstermine findet ihr im Episodenguide.

Direkt zu den Sky-Ticket-Angeboten *

Wer nicht bis zur deutschen Erstausstrahlung warten möchte, kann die bisher in den USA ausgestrahlten Folgen von „The Good Doctor“ Staffel 3 bereits in der OV bei folgenden Streamingdiensten digital erwerben:

Amazon *iTunes *maxdome *

Episodenguide – „The Good Doctor“ S3

Folge Deutscher Titel Originaltitel TV-Premiere (Sky 1) 1 (37) Fiasko Disaster 12.11.2019; 20:15 Uhr Shaun empfindet sein erstes Date mit Carly als Desaster. Im OP schlägt der Chirurg eine radikale Behandlungsmethode vor. Dr. Morgan und Dr. Park rivalisieren um die Leitung einer heiklen Operation. 2 (38) Zivilcourage Debts 19.11.2019; 20:15 Uhr Dr. Andrews kümmert sich um einen mutigen Patienten, der einen sexuellen Übergriff vereitelte und dabei verletzt wurde. Die Eltern eines jungen Patienten machen Dr. Melendez schwere Vorwürfe. 3 (39) Claire Claire 26.11.2019; 20:15 Uhr Im Vorfeld ihrer ersten OP hat Dr. Brown mit vielen Komplikationen zu kämpfen – beruflich wie privat. Die anderen Ärzte müssen einen Fischer behandeln, ohne seinen wertvollen Fang zu beschädigen. 4 (40) Schmerzfrei Take My Hand 03.12.2019; 20:15 Uhr Dr. Melendez muss sich mit einem Verschwörungstheoretiker auseinandersetzen. Dr. Brown behandelt eine Patientin, die keinen Schmerz fühlt. Shaun kämpft unterdessen mit Beziehungsproblemen. 5 (41) Rettendes Vertrauen First Case, Second Base 10.12.2019; 20:15 Uhr Freddie Highmore tritt seine dritte Schicht als Chirurgen-Genie Shaun Murphy an: Kann der autistische Arzt seine Beziehungsangst überwinden und mit Kollegin Carly sein erstes Liebesglück finden? 6 (42) Der falsche Winkel 45-degree Angle 17.12.2019; 20:15 Uhr Bei seiner ersten Solo-OP gerät Shaun mit einer Schwester aneinander – was seine Zukunft auf der Station in Gefahr bringt. Dr. Browns Verhalten wird immer selbstzerstörerischer. 7 (43) Isoliert SFAD 07.01.2020; 20:15 Uhr Shaun findet einen besonderen Zugang zu einem verschlossenen Patienten – was zu überraschenden Ergebnissen führt. Seine Kollegen behandeln einen zwölfjährigen Patienten, der zu erblinden droht. 8 (44) Auf zu den Sternen Moonshot 14.01.2020; 20:15 Uhr Carly versucht, das Verhältnis zu Shaun intimer zu gestalten – mit frustrierendem Ergebnis. Lim und Melendez kämpfen in ihrer Beziehung damit, Privates und Berufliches zu trennen. 9 (45) Halbes Herz Incomplete 21.01.2020; 20:15 Uhr Shaun ist bereit für den nächsten Schritt in seiner Beziehung mit Carly. Eine junge Frau steht vor einer lebensrettenden OP. Doch die könnte ihre Ehe zerstören. 10 (46) Letzte Worte Friends And Family 28.01.2020; 20:15 Uhr Shaun reist zu seinen Eltern – da sein Vater im Sterben liegt. Das Zusammentreffen verläuft anders als erwartet. Die anderen Ärzte behandeln einen NFL-Spieler, der sich nicht mehr bewegen kann. 11 (47) Ohne Narkose Fractured 10.03.2020; 20:15 Uhr Zurück vom Besuch bei seinen Eltern, hat Shaun Carly etwas zu beichten. Claire behandelt unterdessen einen Patienten, der offensichtlich Drogen in seinem Bauch schmuggelt. 12 (48) Mutation Mutations 17.03.2020; 20:15 Uhr Shaun und seine Kollegen behandeln einen Patienten mit einer Genmutation und müssen bald Carly um Hilfe bitten. Die anderen Ärzte bereiten zwei jungen Krebspatienten eine besondere Überraschung. 13 (49) Sex und Tod Sex And Death 24.03.2020; 20:15 Uhr Shaun findet Gefallen am Liebesleben mit Carly. In der Klinik taucht indes Morgans schwerkranke Mutter auf. Ihr bleiben noch sechs Monate – außer sie bringt für die rettende OP ein großes Opfer. 14 (50) Plötzlich berühmt Influence 31.03.2020; 20:15 Uhr Shaun hat eine Influencerin als Patientin und findet sich prompt in einem ihrer Posts wieder. Doch im Rampenlicht zu stehen, gefällt ihm gar nicht. Carly wird immer eifersüchtiger auf Lea. 15 (51) TBA Unsaid 07.04.2020; 20:15 Uhr Shaun hofft, dass Carly kein Problem mit seiner Freundschaft zu Lea hat. Das Team behandelt einen Jungen, dessen Luftröhre nicht voll ausgeprägt ist. Der Fall bietet sich für eine experimentelle OP an. 16 (52) TBA Autopsy 14.04.2020; 20:15 Uhr Shaun will unbedingt eine Autopsie bei einer Unbekannten durchführen, was das Verhältnis zu den anderen Ärzten strapaziert. Ein Student kommt mit einer seltsamen Persönlichkeitsstörung in die Klinik. 17 (53) TBA Fixation TBA 18 (54) TBA Heartbreak TBA 19 (55) TBA Hurt TBA 20 (56) TBA I Love You TBA

Quelle: Sky

Was haltet ihr von „The Good Doctor“? Hat euch die zweite Staffel genauso gut gefallen, wie die erste oder hat sich das Serienprinzip schon für euch erledigt? Was wünscht ihr euch für die dritte Staffel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wie schaust du Filme & Serien?

Dank Streamingdiensten ist man heutzutage nicht mehr auf das lineare Fernsehprogramm und die ständigen Serien-Wiederholungen der TV-Sender angewiesen. Die lange Zugfahrt lässt sich mit einem Film auf dem Smartphone verkürzen. Und durch die immer erschwinglicheren Preise und bessere Lampenlebensdauer können sich heute auch immer mehr Leute mit einem Beamer den Traum vom Heimkino erfüllen. Wir fragen die GIGA-Community deshalb: Wie schaut ihr Filme und Serien?

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.