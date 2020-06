The Last of Us 2 wütet durch die Läden, Foren und Kritiker-Seiten ebenso wie es Verkaufsrekorde hier und anderorts bricht. Noch am überlegen, ob ihr euch das intensive Adventure-Epos kauft? Dann hört her: Wir verlosen die in Deutschland nicht erhältliche Ellie Edition sowie ein limitiertes Headset und einen limitierten Controller für die PS4.

The Last Of Us 2 Facts

Was gibt es zu gewinnen?

Es ist der letzte, große und wichtige Release eines PS4-Spiels gewesen: The Last of Us 2 ritt am 19. Juni 2020 auf die Konsole, begeistert seitdem Kritiker und wühlt Fans des Franchises auf. Im Spiel begleitet ihr Ellie auf eine emotionale wie auch intensive Reise durch die (grafisch wirklich sehr ansprechende) Zombie-Apokalypse von The Last of Us 2. Unser Tester Chris war, wie viele andere, von dem Spiel begeistert – ihr könnt seine Spoiler-freien Lobgesänge in unserem Test nachlesen.

Angefixt? Dann lasst euch unser Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Sony nicht entgehen, denn wir verlosen die limitierte Ellie Edition von The Last of Us: Part 2, die es hier in Deutschland tatsächlich nicht mehr zu kaufen gibt.

Inhalte der besonderen Ellie Edition sind:

Steelbook mit Spiel

Figur von Ellie (1x)

Artbook von Dark Horse

Ellies Rucksack aus dem Spiel (1x)

Ellies Armband aus dem Spiel (1x)

Kunstdruck und Brief (1x)

Soundtrack des Spiels auf Schallplatte (1x)

5 Sticker und 6 Pins

Zusätzlich zur Ellie Edition verlosen wir mit Sony außerdem einen limitierten DUALSHOCK 4-Controller im The-Last-of-Us 2-Design sowie ein limitiertes Headset im Design von The Last of Us 2. Alles zusammen erhält ein Gewinner in einem großen Paket.

Alle Inhalte des Gewinner-Pakets auf einen Blick

1 x The Last of Us: Part 2 – Ellie Edition

1 x limitiertes Headset

1 x limitierter DUALSHOCK 4-Controller

So könnt ihr das Pakete gewinnen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr folgende Frage beantworten:

Wie alt ist Ellie in The Last of Us, als sie Joel kennenlernt?

Schickt uns eure Antwort bis zum 02. Juli 2020 um 23:59 Uhr als E-Mail an gewinnspiele@giga.de mit eurer Antwort im Betreff. Der Gewinner wird voraussichtlich Ende der Woche ausgewählt.

ACHTUNG: In dieser E-Mail müsst ihr uns zusätzlich euren Namen sowie eure Adresse verraten. Außerdem benötigen wir euer Alter. Der Gewinner wird von uns per Mail benachrichtigt.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Teilnahmebedingungen

Einsendeschluss ist der 02. Juli 2020 um 23.59 Uhr. Die Teilnahme erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Mitarbeiter der Ströer Media Brands GmbH sowie deren Angehörige sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind alle, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben. Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer kann nur einmal mitmachen. Es werden nur korrekt ausgefüllte Formulare in das Auswahlverfahren aufgenommen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Gewinnanspruch verfällt nach Ablauf von zwei Monaten, wenn der Gewinner nicht ermittelbar ist oder wenn sich dieser nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe des Gewinns beim Veranstalter des Gewinnspiels meldet.

Mitarbeiter von Ströer Media Brands und GIGA dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier findet ihr die AGB.