„The Masked Singer“ 2025 – so geht es für die Show weiter

„The Masked Singer“ hatte zuletzt mit sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen. ProSieben strahlt daher 2025 nicht wie gewohnt zwei Staffeln aus. Wann geht die Rateshow weiter?

Wann startet „The Masked Singer“ 2025?

Singende Promis in aufwendig gestalteten Kostümen und ein Rateteam, das versucht, diese zu entlarven: Das ist das Konzept hinter „The Masked Singer.“ Als die Show im Jahr 2019 erstmals an den Start ging, erzielte sie hohe Einschaltquoten und erreichte über 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Doch in den letzten Jahren schalteten immer weniger Zuschauer ein. In der letzten Staffel, die im Herbst 2024 lief, lag der Marktanteil nur noch bei 8,1 Prozent. Ein Grund für ProSieben, die Reißleine zu ziehen. 2025 wird es nicht, wie gewohnt, zwei Staffeln von „The Masked Singer“ geben, wie DWDL.de berichtet. Stattdessen wird die Rateshow dieses Jahr nur einmal ausgestrahlt.

Ein genauer Sendetermin ist noch nicht bekannt, vermutlich startet die zwölfte Staffel aber erst Ende 2025. Zu vermuten ist, dass die Show wieder samstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.

Im Video zeigen euch unsere Kollegen bei kino.de, welche Stars bei der US-Version der Show unter den Masken steckten:

Jury und Masken bei „The Masked Singer“ 2025

Der Sender nutzt die lange Pause, um das Konzept der Show zu überarbeiten. Wer 2025 in der Jury von „The Masked Singer“ sitzen wird, ist daher noch unklar. In der elften Staffel gab es zwei Rate-Duos. Palina Rojinski und Rea Garvey traten jede Woche gegen zwei wechselnde Jurymitglieder an.

Ob Palina und Rea auch 2025 am Start sind oder es ein Comeback von Ruth Moschner geben wird, bleibt spannend. Und auch wie viele prominente Kandidaten dieses Mal um den Sieg singen, wie ihre Masken aussehen werden und wie die Entscheidungen in der Sendung ablaufen werden, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Tickets für „The Masked Singer“ 2025

Etwas müsst ihr euch noch gedulden, bis ihr wieder Tickets für die Liveshows ergattern könnt. Sobald ProSieben die Sendetermine bekanntgegeben hat, habt ihr die Möglichkeit, die Eintrittskarten für die Sendung online zu erwerben. Wir halten euch auf dem Laufenden.