„The Narrow Road to the Deep North“: Start und Infos zur Sky-Serie

Dramafans aufgepasst: Auf Sky startet bald „The Narrow Road to the Deep North“ – eine australische Serie, die bei den Zuschauern volle Punktzahl erreicht.



Wann kommt „The Narrow Road to the Deep North“?

Während Fans aus dem Ausland schon seit April die Originalversion von „The Narrow Road to the Deep North“ auf Amazon Prime streamen, ist es jetzt auch bei uns so weit: Sky zeigt die fünfteilige Dramaserie auch auf Deutsch.

Ab dem 1. Juli können Kunden, die das Entertainment-Plus-Paket gebucht haben, immer dienstags eine neue Folge von „The Narrow Road to the Deep North“ ansehen. Ab dem 29. Juli ist die Buchverfilmung dann auch auf Sky Atlantic im deutschen Fernsehen verfügbar.

„The Narrow Road to the Deep North“ im Stream Streaming-Start: 01.07.2025

Genre: Drama

Darum geht es bei „The Narrow Road to the Deep North“

„The Narrow Road to the Deep North“ spielt im Jahr 1943. Der Hauptprotagonist ist Oberstleutnant Dorrigo Evans, der von dem Schauspieker Jacob Elordi verkörpert wird. Er ist ein Kriegsgefangener während des Zweiten Weltkriegs.

In dieser grausamen Zeit hält ihn nur die Erinnerung an Amy (gespielt von Odessa Young) am Leben. Amy ist die Frau seines Onkels, mit der Dorrigo eine kurze Affäre hatte.

In der Serie erleben wir Dorrigo als jungen Mann und später als erfolgreichen Arzt, der ein Buch über seine traumatischen Erlebnisse schreiben will. Eine Nachricht bringt sein Leben dabei völlig aus der Fassung.

Warum sich die Serie lohnt

Die Drama-Serie basiert auf dem Roman „Der schmale Pfad durchs Hinterland“ von Richard Flanagan. Das Buch wurde mit dem Man Booker Prize, einem wichtigen englischen Literaturpreis, ausgezeichnet. Auch die Serienadaption erfreut sich großer Beliebtheit.

Auf Rotten Tomatoes erreicht „The Narrow Road to the Deep North“ auf dem Tomatometer 100 Prozent. Das bedeutet, alle Kritiken von den Zuschauern fielen positiv aus.

Auch für Spannung ist gesorgt bei dem Drama, das zwischen den Zeiten springt und dabei Herzschmerz mit der Geschichte einer komplexen Persönlichkeit vereint: Auf dem Popcornmeter bekommt die Serie 70 Prozent.