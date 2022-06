Am 10. Juni 2022 erscheint mit The Quarry das neue Horrorspiel der Until-Dawn-Macher. Der interaktive Horrorfilm mit bombastischer Grafik verspricht Spielspaß und Grusel pur – beim Elektronikfachmarkt Saturn könnt ihr das Game nun für (fast) alle Konsolen vorbestellen.

Bestellt The Quarry für PS5, PS4 & Xbox bei Saturn vor

Bei The Quarry handelt es sich um ein Third-Person-Horror-Game des britischen Entwicklerstudios Supermassive Games, die bereits durch Spiele wie Until Dawn und The Dark Pictures: Man of Medan bekannt geworden sind. Bei Saturn könnt ihr das Gruselfest in Spiele-Form, das bereits am 10. Juni erscheint, nun auch für die Sony-Konsolen PS5, PS4, sowie die Xbox Series X und Xbox One aus dem Hause Microsoft vorbestellen.

Besonders cool: Es fallen keine Versandkosten an, obwohl das Spiel ab 18 freigegeben ist. Allerdings könnt ihr es, aufgrund der Altersfreigabe, nicht an eine Packstation versenden lassen und müsst es persönlich entgegen nehmen.

Nichts für schwache Nerven: The Quarry bei Saturn vorbestellen

Ihr spielt unter anderem Laura (Siobhan Williams) und bangt mit ihr um euer Leben. (Bildquelle: Supermassive Games)

Bei The Quarry spielt ihr neun Teenager, die nach dem Ende des Sommercamps von Hackett's Quarry noch einmal so richtig die Sau rauslassen wollen und eine Abschiedsparty schmeißen, ohne zu ahnen, dass aus dem Partyplan eine Nacht des Grauens wird. Wie auch schon bei Until Dawn könnt ihr das Spielgeschehen massiv durch eure Entscheidungen und euer Spielverhalten mitbestimmen und habt somit die Handlungsgewalt über Leben und Tod eurer Charaktere. So soll das Spiel über unglaubliche 186 verschiedene Enden verfügen, die ihr durch unterschiedliche Spielweisen erreichen könnt.

Das Third-Person-Action-Adventure verfügt zudem über einen Multiplayer-Modus, mit dem ihr bis zu sieben Freunde einladen könnt, die euch beim Spielen zuschauen und bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen können. Aber auch ein Couch-Koop ist dabei, bei der die Teilnehmenden einen Charakter wählen und dessen Aktionen steuern können.

Vorsicht Spoiler – Wer sich den Trailer ansehen möchte, kann das hier tun:

Lust bekommen, das Spiel endlich in den Händen zu halten? Folgende Versionen könnt ihr bei Saturn vorbestellen, um zum Veröffentlichungstag am 10. Juni 2022 losspielen zu können:

The Quarry - [PlayStation 5] Horror-Game von den Until-Dawn-Entwicklern. Zum Abschluss des Sommercamps wollen ein paar Teenager noch mal richtig feiern, ohne zu ahnen, welches Grauen auf sie wartet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 05:23 Uhr

The Quarry - [PlayStation 4] Horror-Game von den Until-Dawn-Entwicklern. Zum Abschluss des Sommercamps wollen ein paar Teenager noch mal richtig feiern, ohne zu ahnen, welches Grauen auf sie wartet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 08:25 Uhr

The Quarry - [Xbox Series X S] Horror-Game von den Until-Dawn-Entwicklern. Zum Abschluss des Sommercamps wollen ein paar Teenager noch mal richtig feiern, ohne zu ahnen, welches Grauen auf sie wartet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 08:04 Uhr

The Quarry - [Xbox One] Horror-Game von den Until-Dawn-Entwicklern. Zum Abschluss des Sommercamps wollen ein paar Teenager noch mal richtig feiern, ohne zu ahnen, welches Grauen auf sie wartet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 07:51 Uhr

