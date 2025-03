„The Race“ Staffel 2: Alle Infos zu Start, Teilnehmern und Regeln

Das YouTube-Format „The Race“ von YouTuber Dave geht in die zweite Runde. Hier findet ihr alle Infos rund um Start, Teilnehmer und Regeln.

„The Race“ ist ein YouTube-Format, das von dem YouTuber Dave ins Leben gerufen wurde. Fünf Teilnehmer werden irgendwo auf der Welt ausgesetzt und müssen mit wenigen Gegenständen und ohne Geld nach Deutschland kommen. Bisher gab es eine Staffel der Show, eine zweite steht jedoch in den Startlöchern. Wir versorgen euch hier mit aktuellen Informationen.

+++ Dieser Artikel wird stetig mit neuen Informationen geupdatet. Letztes Update: 27. Februar 2025, 09:00 Uhr +++

„The Race“: Wer ist dabei?

Bei dieser Staffel durften nicht nur etablierte Content Creator mitmachen, sondern es gab auch einen Wildcard-Platz zu vergeben. Der Bewerbungsprozess dafür fand im letzten Jahr im September statt. Da der Andrang so groß war, wurden sogar zwei Wildcard-Plätze freigemacht.

Folgende Teilnehmer wurden angekündigt:

Dave (auf YouTube) – Der Erfinder von „The Race“ ist auch in dieser Staffel dabei. In der letzten Ausgabe schied er leider wegen eines Fehlers aus. Hoffentlich passiert ihm das nicht noch einmal.

(auf YouTube) – Der Erfinder von „The Race“ ist auch in dieser Staffel dabei. In der letzten Ausgabe schied er leider wegen eines Fehlers aus. Hoffentlich passiert ihm das nicht noch einmal. Lézan (auf TikTok) – Der TikToker nimmt seine Zuschauer auf seinen Social-Media-Plattformen immer wieder mit auf seine Reisen. Ein perfekter Kandidat also für das Format.

(auf TikTok) – Der TikToker nimmt seine Zuschauer auf seinen Social-Media-Plattformen immer wieder mit auf seine Reisen. Ein perfekter Kandidat also für das Format. Daniel (auf YouTube) – Daniel ist eigentlich gelernter Mediengestalter, hat aber eine große Leidenschaft fürs Reisen, wie seine Reisen unter anderem in die Türkei, in den Iran oder Kasachstan beweisen.

(auf YouTube) – Daniel ist eigentlich gelernter Mediengestalter, hat aber eine große Leidenschaft fürs Reisen, wie seine Reisen unter anderem in die Türkei, in den Iran oder Kasachstan beweisen. Wildcard: Felix – Felix macht seinen Master in Biologie und arbeitet nebenbei als Fotograf und Kameramann. Reise-Erfahrung: Mit einer Vespa fuhr er von Köln nach Paris und wieder zurück.

– Felix macht seinen Master in Biologie und arbeitet nebenbei als Fotograf und Kameramann. Reise-Erfahrung: Mit einer Vespa fuhr er von Köln nach Paris und wieder zurück. Wildcard: Rahel – Rahel ist erst 20, hat jedoch schon einige Reiseerfahrungen gesammelt. So fuhr sie per Anhalter quer durch Europa.

Das sind die neuen Regeln in „The Race“

Das allgemeine Prinzip der YouTube-Show bleibt gleich: Die Teilnehmer haben alle eine Standardausrüstung dabei, kein Geld und müssen es nach Deutschland schaffen. Wer zuerst ankommt, kann das Preisgeld für sich sichern.

Eine Änderung gibt es jedoch schon mal: Den Teilnehmern wurde vorher nicht gesagt, von wo sie aus starten. Somit können sie sich nicht auf die Reise vorbereiten und sind eher dazu gezwungen zu improvisieren. In der ersten Staffel hatten die Teilnehmer noch die Chance auf Vorbereitung und konnten so auch eventuelle Hindernisse frühzeitig aus dem Weg räumen. In Staffel 2 wird das nicht gehen und somit vielleicht für einige spannendere Momente mehr sorgen.

