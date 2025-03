„The Race“ Staffel 2: Folge 2 – Das Ziel der Staffel ist endlich bekannt

„The Race“ startet in die zweite Staffel. Wir halten euch mit den Highlights jeder Folge auf dem Laufenden.

„The Race“ Folge 2: Das Ziel ist bekannt

In der zweiten Folge haben alle Kandidaten etwas gemeinsam: Sie haben Schwierigkeiten mit einem bestimmten Rätsel. Am Boulevard de la Madeleine müssen die Kandidaten ein Männchen finden, dass eine Ziffer trägt.

Gar nicht so einfach, denn die Kandidaten gehen alle zunächst davon aus, eine Statue suchen zu müssen. Dem ist aber nicht so. Stattdessen ist ein schwarzes Männchen auf einem „Einfahrt verboten“-Schild, das die weiße Schranke des Schilds trägt. Somit ist die Lösung also eine 1.

Das entdecken die Kandidaten Dave, Lézan und Felix. Daniel und Rahel können das Männchen allerdings nicht entdecken. Rahel rät einfach und notiert sich eine 5 und Daniel beschließt sich durch die Zahlen durchzuraten.

Schließlich sind alle Kandidaten bereit, die Nummer, die sie herausgefunden haben, anzurufen. Dabei hat aber niemand die vollkommen korrekte Nummer; jeder muss mindestens eine Zahl raten. Alle Kandidaten schaffen es dann, die Nummer anzurufen, außer Daniel. Ihnen werden die Koordinaten des Zielorts durchgegeben. Sie führen zu einem Ort in der Türkei, genauer gesagt in die Stadt Kappadokien.

Dave liegt vorn

Am Ende werden noch die Zeiten angezeigt, zu denen die Kandidaten das Rätsel lösen konnten. Dabei ist Dave der klare Gewinner: Er konnte das Rätsel bereits um 12:16 Uhr lösen. Danach kommen Rahel und Lézan, Felix bildet das Schlusslicht um 17:19 Uhr. Daniel konnte das Rätsel nicht lösen und seine Versuche, die Nummer zu erraten, schlugen fehl.

„The Race“ Folge 1: Der Auftakt von Staffel 2

Die zweite Staffel beginnt am Arc de Triomphe in Paris und mit einem Twist: Die Teilnehmer Lézan, Felix, Daniel, Dave und Rahel wissen nicht, wo sie hinmüssen – Deutschland ist es jedenfalls nicht. Sobald die Augenbinden ab sind, müssen die Teilnehmer eine Kontaktperson mit einem Luftballon finden, die auf dem Platz steht. Diese hat einen Umschlag mit einem Rätsel.

Vier kleine Rätsel gilt es zu lösen, um eine Telefonnummer herauszubekommen. Hinweise auf die Lösungen geben vier Sehenswürdigkeiten in Paris: Boulevard Madeleine, Arc de Triomphe du Carrousel, Jardin des Tuileries und Basilika Sacré-Cœur de Montmartre.

Wer die Telefonnummer anruft, erfährt, wie das Ziel der Reise heißt. Damit die Teilnehmer nicht für immer in Paris steckenbleiben, wird ihnen die Lösung mit dem Ziel um 18 Uhr des Tages in einer SMS auf ihr Notfalltelefon gesendet.

Lézan entscheidet sich dafür, den Weg zu den Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu bestreiten, während Dave, Daniel und Rahel sich mit Schwarzfahren zu den Zielen begeben. Felix wird von einer freundlichen Frau geholfen, die ihm fünf Tickets für den weiteren Weg kauft.

Rahel liegt vorn

Den größten Vorsprung hatte am Ende der Folge Rahel. Sie konnte bereits drei Rätsel lösen, während die andere erst eins oder zwei geschafft haben. Lézan liegt ganz hinten: Er hat noch keins lösen können.

„The Race“ 2025: Staffel 2

YouTuber Dave hat mit „The Race“ sein eigenes Survival-Format ins Leben gerufen. Fünf Teilnehmer müssen es nur mit einer kleinen Ausrüstung und ohne Geld von Paris zu einem noch unbekannten Ziel schaffen. Die erste Staffel wurde von der Community geliebt, weswegen nun die zweite Staffel gestartet ist.

Alle Infos zu Sendeterminen, Teilnehmern und Regeln findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Die Folgen erscheinen immer sonntags und donnerstags auf Joyn. Zwei Folgen später können die Folgen auf dem YouTube-Kanal von Dave geschaut werden.

