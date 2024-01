The Rock 2024: Rückkehr bei WWE – gibt es ein Match bei Royal Rumble?

„The Rock“ gehört zu den größten Superstars, die bei der WWE in den Wrestling-Ring gestiegen sind. Nun ist der Entertainer zurück. In der ersten RAW-Folge 2024 gab der Hollywood-Star sein Comeback – bislang allerdings nur in einer Promo. Gibt es bald auch ein Match mit The Rock?

Der WWE-Verantwortliche Triple H foppte die Wrestling-Fans in der RAW-Ausgabe. Bereits vor der Sendung gab es Gerüchte darüber, dass ein ehemaliger WWE-Champion bei „Day 1“ zu Besuch kommen wird. Die Wrestling-Welt zerbrach sich den Kopf, um wen es sich handeln könnte. Neben The Rock schwirrten auch andere Namen durch das Netz, darunter Batista, der Gerüchten zufolge 2024 in die „Hall of Fame“ eingeführt werden könnte oder Andrade, der zum Jahresende sein letztes Match bei der Konkurrenz-Liga AEW ausgetragen hat.

The Rock: WWE-Comeback 2024 im Video

Nachdem in der RAW-Folge dann tatsächlich der Einmarsch eines ehemaligen Champions angekündigt wurde, gab es zunächst viele lange Gesichter. Anstatt eines der heiß erwarteten Superstars kam Jinder Mahal in den Ring marschiert – zwar auch ein ehemaliger WWE-Champion, allerdings kein so großer Name wie The Rock oder Batista. Nachdem der Inder einige Worte von sich gegeben hat, erklang dann doch die ersehnte Einmarschmusik von The Rock. Der „People’s Champ“ teilte zunächst verbal gegen Mahal aus und streckte ihn dann mit einem Spinebuster nieder, dem ein „People’s Elbow“ folgte.

Anschließend nahm The Rock erneut das Mikrofon an sich. Eine Rückkehr als aktiver Wrestler kündigte er zwar nicht direkt an, allerdings gab er bekannt, dass er gerne am „Head of the Table“ Platz nehmen will – das ist eine klare Anspielung auf eine Konfrontation mit dem amtierenden WWE-Champion Roman Reigns, schließlich ist er der selbst ernannte „Kopf des Tisches“. Es ist aktuell aber unklar, ob The Rock lediglich mit den Emotionen der Fans gespielt hat oder ob es tatsächlich ein In-Ring-Comeback geben wird. Als einer der gefragtesten Hollywood-Schauspieler ist der Terminplan schließlich prall gefüllt. Das ganze Video mit dem „The Rock“-Comeback seht ihr hier:

Gibt es 2024 ein Match von The Rock?

Bereits seit längerer Zeit gibt es Gerüchte darüber, dass The Rock im Februar beim „PLE“-Event in Australien, Elimination Chamber, im Ring stehen soll (Quelle: Ringside News). Ein Match steht aber noch nicht auf der Matchcard. Die WWE könnte sich ein Aufeinandertreffen mit Roman Reigns auch für die Hauptveranstaltung des Jahres, Wrestlemania 40, aufsparen. Gerüchte über ein Match zwischen Rock und Reigns gibt es bereits seit langem. Beide gehören zu den beliebtesten Wrestling-Stars überhaupt, zudem stammen beide aus dem samoanischen Anoa’i-Clan (mehr dazu). Immer wieder durchkreuzten die Covid-Pandemie und Terminprobleme die Pläne zu einem Match.

2024 könnte es aber endlich soweit sein – das WWE-Universum wartet dabei nicht nur auf eine In-Ring-Rückkehr von The Rock, sondern auch darauf, dass Roman Reigns seinen WWE-Titel nach 3,5 Jahren endlich wieder abgibt. Gedankenspiele zu einem The-Rock-Match in diesem Jahr gibt es mittlerweile viele. So könnte The Rock vs. Roman Reigns der Main-Event an einem der beiden Wrestlemania-Abende am 6. und 7. April sein. Der aktuelle „Head of the Table“ könnte auch an beiden Abenden antreten, schließlich hoffen viele Fans, dass Cody Rhodes endlich seine „Story“ abschließt und sich als möglicher Royal-Rumble-Sieger den wichtigsten Titelgürtel sichert. Auch ein Auftritt von „The Rock“ mit einem gleichzeitigen Sieg gilt als mögliche Option. Viele Experten nennen The Rock neben CM Punk, Cody Rhodes, Gunther und LA Knight als einen der Favoriten für den Sieg, darunter der stets gut informierte „Wrestling Observer Newsletter“. Zuvor gab es auch schon Gerüchte, dass The Rock und Roman Reigns beim Februar-PLE „Elimination Chamber“ aufeinandertreffen werden. Mittlerweile wird mit der Paarung dort aber nicht mehr gerechnet, da Roman Reigns nicht bei Elimination Chamber auftreten soll.

Das letzte Match von The Rock gab es 2016 mit einem schnellen Sieg gegen Erick Rowan bei Wrestlemania.

