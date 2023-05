Der in hohem Maße engagierte Rookie, John Nolan, bereitet aktuell den deutschen Haushalten täglich eine schöne Zeit. Die beliebte Serie, „The Rookie“, könnt ihr bis einschließlich Staffel 3 auf Netflix und WOW streamen. Doch wann kommt Staffel 4 und könnt ihr sie vielleicht schon bei einem anderen Streaming-Dienst schauen?

The Rookie Facts

Wann kommt Staffel 4 von „The Rookie“ auf Netflix oder WOW?

Um euch nicht lange auf die Folter zu spannen – aktuell gibt es keine offizielle Information zum Start der 4. Staffel von „The Rookie“ auf Netflix. Es lässt sich vermuten, dass die Lizenzen für Staffel 4 bei einem anderen und nur diesem Anbieter liegen, da auch der Streaming-Dienst WOW lediglich Staffel 1-3 im Angebot hat.

Wo kann man die 4. Staffel von „The Rookie“ streamen?

Alle bisher in Deutschland erschienenen Staffeln von „The Rookie“, könnt ihr momentan nur bei Disney Plus streamen – inklusive Staffel 4. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Netflix und WOW die Lizenzen für die vierte Season erwerben werden und ihr auch dort noch dieses Jahr in den Genuss weiterer Folgen kommen werdet.

Seid ihr allerdings ungeduldig und wollt wissen, wie es mit John Nolan weitergeht, dann testet Disney Plus, indem ihr einfach auf den folgenden Button klickt und zu den Abo-Angeboten des Streaming-Dienstes gelangt:

Krimi-Quiz: Erkennt ihr 13 Serien anhand der Tatorte?

Worum geht es in „The Rookie“?

Sollte jeder in seinem Berufsleben einen Plan B haben oder lieber bis zum Erbrechen im ersten Traumjob verbleiben und daran festhalten, dass dieser der richtige ist? John Nolan (gespielt von Nathan Fillion, auch bekannt aus der Serie „Castle“) zeigt in „The Rookie“, dass es nie zu spät ist, sich umzuorientieren.

Nachdem er schon mehrere Jobs ausgeübt hat und zuletzt als Bauunternehmer gescheitert ist, beschließt der über Vierzigjährige, den Polizeidienst anzutreten. Obwohl ihm zu Beginn aufgrund seines Alters Steine in den Weg gelegt werden, gelingt es Nolan, sich schnell einzuleben und zu beweisen sowie endlich seine wahre Berufung zu finden.

„The Rookie“ beinhaltet viele Action-geladene Szenen, die vermuten lassen, dass das Leben eines Polizisten in L.A. von morgens bis abends übermäßig anstrengend sei. Dennoch bleibt der Polizei genug Leidenschaft und Zeit, um diesen Beruf mit hohem Engagement und Humor auszuüben. Ja, diese Serie enthält auch viele heitere Momente und bietet eine ordentliche Mischung aus Action, Drama und Komödie.