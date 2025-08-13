„The Summer I Turned Pretty“ Staffel 3: Wann könnt ihr Folge 7 auf Prime Video sehen?

Nach mittlerweile zwei Staffeln von „The Summer I Turned Pretty“ schauen Fans jetzt fleißig die dritte Staffel. Wann könnt ihr Folge 7 sehen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aktuell könnt ihr „The Summer I Turned Pretty“ bis zur sechsten Folge anschauen. Folge 7 erscheint dann am Mittwoch, dem 20. August 2025 auf Amazon Prime Video.

Anzeige

Wann startete die dritte Staffel?

Die dritte und finale Staffel von „The Summer I Turned Pretty“ startete am 16. Juli 2025 bei Amazon Prime Video. Passend zum sommerlichen Titel kehrt die beliebte Teen-Serie in der warmen Jahreszeit zurück und bringt das große Gefühlschaos zwischen Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) zu einem Abschluss. Mit elf neuen Folgen, mehr als je zuvor, verspricht Amazon ein emotional aufgeladenes Serienfinale.

Wann erscheinen die Folgen?

Anders als bei vielen andere Serien veröffentlicht Prime Video die elf neuen Folgen nicht alle am selben Tag. Neue Folgen erscheinen einmal pro Woche. Zum Start am 16. Juli 2025 gab es die ersten zwei Episoden, danach erscheinen wöchentlich immer mittwochs je eine neue Folge. Die letzte Folge und damit das große Finale ist somit für den 17. September 2025 angesetzt.

Folge 1: 16. Juli 2025

16. Juli 2025 Folge 2: 16. Juli 2015

16. Juli 2015 Folge 3: 23. Juli 2025

23. Juli 2025 Folge 4: 30. Juli 2025

30. Juli 2025 Folge 5: 6. August 2025

6. August 2025 Folge 6: 13. August 2025

13. August 2025 Folge 7: 20. August 2025

Folge 8: 27. August 2025

27. August 2025 Folge 9: 3. September 2025

3. September 2025 Folge 10: 10. September 2025

10. September 2025 Folge 11: 17. September 2025

Anzeige

Seht euch im Video von kino.de schon einmal den Trailer zur dritten Staffel an:

Worum geht es in „The Summer I Turned Pretty“ Staffel 3?

Inhaltlich wird sich Staffel 3 voraussichtlich am dritten und letzten Band der Romantrilogie von Jenny Han orientieren (auf Amazon ansehen). Die Autorin ist nicht nur Schöpferin der Vorlage, sondern auch direkt an der Serienproduktion beteiligt, was für eine treue Umsetzung spricht.

Anzeige

Auch wenn es schon in Staffel 2 kleinere Abweichungen gab, dürfte die Serie die großen emotionalen Linien der Buchreihe beibehalten: Coming-of-Age-Momente, Freundschaft, Familie und natürlich die zentrale Liebesgeschichte stehen erneut im Fokus. Fans dürfen sich auf einen bittersüßen Sommer freuen, der Bellys Geschichte zu einem runden Ende bringt.