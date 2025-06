„The Summer I Turned Pretty“ Staffel 3: Wann starten die neuen Folgen?

Nach mittlerweile zwei Staffeln von „The Summer I Turned Pretty“ freuen sich die Fans auf die kommende dritte Staffel. Doch wann genau erscheinen die neuen Folgen?

Wann startet die dritte Staffel?

Nach monatelangem Warten ist es endlich soweit: Die dritte und finale Staffel von „The Summer I Turned Pretty“ startet am 16. Juli 2025 bei Amazon Prime Video. Passend zum sommerlichen Titel kehrt die beliebte Teen-Serie in der warmen Jahreszeit zurück und bringt das große Gefühlschaos zwischen Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) zu einem Abschluss. Mit elf neuen Folgen, mehr als je zuvor, verspricht Amazon ein emotional aufgeladenes Serienfinale.

Seht euch im Video von kino.de schon einmal den Trailer zur dritten Staffel an:

Wann erscheinen die Folgen?

Anders als bei vielen andere Serien veröffentlicht Prime Video die elf neuen Folgen nicht alle am selben Tag. Vielmehr werden neue Folgen einmal pro Woche erscheinen. Zum Start am 16. Juli 2025 gibt es die ersten zwei Episoden, danach erscheint wöchentlich immer mittwochs eine neue Folge. Die letzte Folge und damit das große Finale ist somit für den 17. September 2025 angesetzt.

Worum geht es in „The Summer I Turned Pretty“ Staffel 3?

Inhaltlich wird sich Staffel 3 voraussichtlich am dritten und letzten Band der Romantrilogie von Jenny Han orientieren. Die Autorin ist nicht nur Schöpferin der Vorlage, sondern auch direkt an der Serienproduktion beteiligt, was für eine treue Umsetzung spricht.

Auch wenn es schon in Staffel 2 kleinere Abweichungen gab, dürfte die Serie die großen emotionalen Linien der Buchreihe beibehalten: Coming-of-Age-Momente, Freundschaft, Familie und natürlich die zentrale Liebesgeschichte stehen erneut im Fokus. Fans dürfen sich auf einen bittersüßen Sommer freuen, der Bellys Geschichte zu einem runden Ende bringt.