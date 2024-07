The Weeknd Tour 2025: Neues Album und Konzerte

Noch immer warten Fans auf die letzten Konzerte von The Weeknds Tour – dabei hoffen andere schon auf die Nächste. Wann The Weeknd neue Konzerte spielt, erfahrt ihr hier.

Anzeige

„After Hours til Dawn Tour“ bis auf Weiteres pausiert

Mit seiner „After Hours til Dawn Tour“ hat The Weeknd ein futuristisches Spektakel um die Welt geschickt. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her – 2022 war der Beginn der Tour, die 2023 enden sollte. Doch das Ende ist noch nicht erreicht und The Weeknd plant noch 2024 die Tour zu beenden.

Genaugenommen handelt es sich dabei um die Konzerte in Australien und Neuseeland, denn diese wurden aus „unvorhersehbaren Umständen“ gestrichen. Die elf abgesagten Konzerte sollten neue Daten bekommen, doch stand Juli 2024 gab es diesbezüglich keine Neuigkeiten. Wann also Fans in der südlichen Hemisphäre The Weeknd sehen können, ist nicht bekannt.

Anzeige

Kommt The Weeknd auf Tour nach Deutschland?

Auch weitere Konzerttermine stehen stand Juli 2024 nicht auf der Agenda. Somit ist auch keine The Weeknd Tour geplant, die durch Deutschland führt. Sollte der Sänger jedoch wieder auf die Bühne wollen und dabei die Welt bereisen, wird er sicherlich auch hierzulande einen Stopp einlegen. Während seiner „After Hours til Dawn Tour“ war der Musiker schließlich viermal in deutschen Städten zu sehen. Sobald es eine neue Ankündigung gibt, aktualisieren wir den Artikel für euch.

Anzeige

The Weeknd: Dawn FM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2024 17:26 Uhr

Neue Musik von The Weeknd?

Mit einem neuen Album will The Weeknd die aktuelle Ära, in der er sich befindet, endgültig beenden. Eine neue Platte würde die Trilogie von „After Hours“ und „Dawn FM“ komplettieren und gleichzeitig ein neues Zeitalter des Musikers einläuten.

Diese neue Ära könnte aber auch das Ende von The Weeknd bedeuten. In einem Interview mit W Magazine sagte dieser dazu:

Das Album, an dem ich jetzt arbeite, ist wahrscheinlich mein letztes Hurra als The Weeknd. Das ist etwas, das ich tun muss. Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann.

In dem gleichen Interview erwähnt er jedoch, dass er lediglich die Persona von The Weeknd ablegen würde und weiterhin Musik produzieren will – nur eben unter einem anderen Namen. Ein neues Album von The Weeknd wird also kommen – vielleicht noch 2024. Abel Tesfaye, so der bürgerliche Name des Künstlers, teilte am 3. Juli 2024 einen kryptischen Post auf Instagram, der auf sein neues Album deuten könnte:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.