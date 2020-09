Bildquelle: Krups

Wer sich keinen Thermomix für deutlich über 1.000 Euro kaufen, aber trotzdem einen praktischen und guten Multikocher mit App-Anbindung haben möchte, kann aktuell bei Amazon zuschlagen. GIGA hat die Details für euch.

Krups Cook4Me+ Connect: Thermomix-Alternative nur heute zum Bestpreis

Normalerweise muss man für den Krups Cook4Me+ Connect um die 250 Euro bezahlen, doch nicht bei Amazon. Aktuell gibt es die günstige Thermomix-Alternative zum Preis von nur 155,99 Euro. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.

Zum Angebot bei Amazon

Doch was kann so eine günstige Thermomix-Alternative überhaupt? Überraschenderweise sehr viel. Man kann damit in zwei verschiedenen Arten garen. Einmal ganz normal und dann unter Druck mit Dampf. Speisen lassen sich anbraten und fertig braten, man kann „Slow Cooking“ betreiben oder etwas schmoren. Außerdem lässt sich ein bereits zubereitetes Gericht aufwärmen oder während einer kleinen Party warm halten. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und Hobbyköche können insgesamt 150 Rezepte ausprobieren. Die „Connect“-Version des Krups Cook4Me+ kann zudem mit dem Handy verbunden werden. Dann kann man den Multikocher ganz einfach mit dem Smartphone bedienen und muss nicht das kleine Display am Gerät nutzen. So bekommt man dann auch zusätzliche Rezepte und kann eigene Kreationen dort speichern.

Krups Cook4Me+ Connect: So viele Rezepte gibt es

Für wen lohnt sich der Kauf des Krups Cook4Me+ Connect?

Im Grund für alle, die sich nicht mit vielen Töpfen und Pfannen rumschlagen möchten, sondern ein Gerät suchen, in dem sie vieles zubereiten können. Durch die Connect-Funktion kann man nun beispielsweise festlegen, dass nur Rezepte angezeigt werden, die in einer bestimmten Zeit umgesetzt werden können. Das ist praktisch, wenn es mal schnell gehen muss. Insgesamt erfreut sich der Krups Cook4Me+ Connect großer Beliebtheit bei Amazon. Dort erhält er 4,6 Sterne bei 1.300 Bewertungen. Durch den reduzierten Preis wird der Multikocher zu einem echten Schnäppchen.