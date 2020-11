Lässt sich der beliebte Thermomix noch verbessern? Na klar! Am Cyber Monday gibt's sogar ein dafür passendes, geniales Zubehör stark im Preis reduziert. Wir verraten euch, was man damit anstellt und wie viel man gegenüber dem Normalpreis spart.

Der Thermomix ist ja schon teuer genug, da nimmt man spätestens beim Zubehör jede Preisersparnis gerne mit. Nur heute am Cyber Monday gibt's zum Beispiel den „WunderSlider“ von Wundermix bei Amazon günstiger. Statt wie üblich 29,95 Euro, zahlen wir noch bis Mitternacht nur 19,95 Euro und verbessern damit die Multifunktions-Küchenmaschine von Vorwerk ungemein. Für keine 20 Euro erhalten wir also einen verbesserten Thermomix.

Thermomix erhält Gleitbrett-Alternative: WunderSlider als Cyber-Monday-Deal

Doch was macht der WunderSlider überhaupt? Hierbei handelt es sich um eine unsichtbare Alternative zum Gleitbrett. Letzteres wird benötigt, um den Thermomix sicher auf der Arbeitsplatte in der Küche manövrieren zu können. Wichtig ist dies nicht nur aufgrund des enormen Gewichts (8 Kilogramm), sondern vor allem auch wegen der empfindlichen Waage des Thermomix. WunderSlider lässt sich einfach ohne Kleber an der Unterseite der Maschine befestigen und ist extrem platzsparend, ganz im Gegenteil zu den eher klobigen Gleitbrettern. Die kosten übrigens meist auch wesentlich mehr. Kompatibel sind sowohl die Modelle TM5 als auch der aktuelle TM6, der erst im letzten Jahr vorgestellt wurde.

So funktioniert der WunderSlider:

Und wie funktioniert der WunderSlider? Ganz einfach: Den Thermomix an der Vorderseite unten mit beiden Händen links und rechts am Gehäuse fest greifen und dann um circa. 3 bis 5 Zentimeter anheben und im Anschluss einfach gleiten lassen. Gewährleistet wird die Funktion durch die zwei verbauten Teflon-Gleiter. Aber was reden wir lange, das obige kurze Video sagt mehr als tausend Worte.

Was sagen die Kunden?

Und wie gefällt der WunderSlider den bisherigen Kunden? Sehr gut, bei fast 500 Bewertungen auf Amazon sichert sich die Gleitbrett-Alternative ganze 4,5 von 5 möglichen Sternen. Gefertigt wird der WunderSlider übrigens nicht in China, sondern hierzulande – „Made in Germany“ prangt auf dem genialen Thermomix-Zubehör.

