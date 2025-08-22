Tipps für Autofahrer: So pflegt ihr eure Scheibenwischer richtig

Scheibenwischer sind unscheinbare, aber wichtige Teile am Auto. Sie ermöglichen bei Regen eine gute Sicht. Wir haben ein paar Tipps, damit das so bleibt.

Scheibenwischer sauber halten

Damit eure Scheibenwischer für eine klare Sicht ohne Schlieren auf der Scheibe sorgen können, müssen sie sauber sein. Reinigt deshalb nicht nur die Windschutzscheibe und die Heckscheibe regelmäßig, sondern auch die Gummilippen der Scheibenwischer. Wischt sie mit einem feuchten Tuch ab und verzichtet beim Putzen auf aggressive Reinigungsmittel, denn diese können die Wischblätter angreifen.

Im Winter die Scheibenwischer schützen

Klappt die Scheibenwischer im Winter nach oben, wenn ihr das Auto draußen abstellt. So frieren sie nicht an der Scheibe fest. Setzt ihr die Waschanlage in Gang, wenn die Scheibenwischer angefroren sind, müssen sich die Gummilippen von der Scheibe losreißen. Dadurch können Beschädigungen entstehen, die die Wischleistung eurer Scheibenwischer stark beeinträchtigen.

Wischerblätter nachschneiden

Die Gummikante der Wischerblätter bekommt durch Witterung und Verschleiß kleine Rillen. Zudem kann Schmutz die Kante beschädigen, wodurch sich die Wischleistung verschlechtert. Solange noch keine verschleißbedingten Alterserscheinungen zu erkennen sind, reicht oft ein Nachschneiden der Wischblätter für ein besseres Ergebnis.

Dafür gibt es spezielle Nachschneidemesser (bei Amazon ansehen). Klappt die Scheibenwischer hoch und reinigt sie mit einem milden Reiniger. Zieht das Nachschneidemesser mit leichtem Druck gleichmäßig am Wischerblatt entlang. Am besten funktioniert das bei Zimmertemperatur und feuchten Wischern.

Geht gar nichts mehr? Scheibenwischer austauschen

Ist das Material der Wischerblätter bereits zu spröde oder die Gleitschutzschicht abgetragen, hilft kein Nachscheiden. Dann sind neue Wischerblätter fällig. Überprüft die Scheibenwischer deshalb regelmäßig und ersetzt sie, wenn sie abgenutzt sind. Funktionierende Scheibenwischer sind auch für die Hauptuntersuchung relevant.