Tommy Hilfiger zu Tiefpreisen: Amazon verramscht Schuhe, Poloshirts, Accessoires und mehr

Ob vormittags im Büro oder abends in der Bar: Mit Kleidung von Tommy Hilfiger ist man immer stilvoll gekleidet. Die amerikanische Modemarke ist normalerweise für ihre hohen Preise bekannt. Doch im Rahmen des Prime Day 2024 hat Amazon vieles reduziert – von Hosen über Schuhe bis hin zu Poloshirts, Accessoires und sogar Parfums. Teilweise könnt ihr bis zu 58 Prozent sparen.

Bei Amazon sind aktuell viele Kleidungsstücke und Accessoires von Tommy Hilfiger reduziert. Ihr könnt richtig viel Geld sparen, zum Teil bis zu 58 Prozent. Eine Auswahl der Schnäppchen findet ihr unten:

Tommy Hilfiger: Die Anfänge der Erfolgsgeschichte

Tommy Hilfiger ist eine der bekanntesten Marken der Modewelt und hat sich seit ihrer Gründung einen festen Platz in der Branche erobert. Die Erfolgsgeschichte von Tommy Hilfiger begann in New York City, als der Designer 1985 seine erste Herrenkollektion auf den Markt brachte.

Anzeige

Bekannt wurde die Marke durch ihr ikonisches Logo in den Farben Dunkelblau, Rot und Weiß, das vom vom nautischen Flaggenalphabet inspiriert war. Hilfiger etablierte sich schnell als modische Sportswear-Marke und positionierte sich neben Designgrößen wie Ralph Lauren und Calvin Klein.

Anzeige

Prominente und Sportler, die Tommy Hilfiger tragen

In den 1990er-Jahren wuchs das Unternehmen rasant und expandierte weltweit. Die Marke wurde besonders in der Hip-Hop-Szene populär, als Rapper wie Snoop Dogg Hilfiger-Kleidung trugen. Gleichzeitig begann Tommy Hilfiger, auch Damenkollektionen sowie Kinderbekleidung und Accessoires auf den Markt zu bringen.

Anzeige

Regelmäßig nimmt Tommy Hilfiger auch Prominente als Werbepartner unter Vertrag. Dazu zählen etwa Tennis-Profi Rafael Nadal, Schauspielerin Zendaya (Spider-Man, Dune) oder Musiker William Chan. Auch in der Formel 1 ist die Modemarke als Sponsor aktiv, unter anderem mit dem mehrmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.

Aktuelles Portfolio und Geschäfte

Das aktuelle Portfolio von Tommy Hilfiger ist vielfältig und umfasst sowohl Mode für Damen, Herren und Kinder als auch eine umfangreiche Auswahl an Accessoires.

Neben den Filialen von Modeketten wie etwa P&C oder im Onlinehandel kann man Kleidung von Tommy Hilfiger auch in eigenen Boutiquen kaufen. Stores findet man in allen größeren deutschen Städten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.