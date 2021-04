Kinder und Eltern lieben die Tonie-Box und die dazugehörigen Figuren. Allerdings sind immer recht preisstabil. Umso besser ist es dann, wenn sie doch mal reduziert werden, wie aktuell bei MediaMarkt. Dort bekommt ihr zur Zeit 4 Tonies zum Preis von 3 und die Auswahl ist riesig. Mit einem Trick bekommt ihr die Box ebenfalls günstiger.

Kaufe 4 Tonie-Figuren und zahle nur 3 bei MediaMarkt

Kinder lieben die Toniebox und Tonie-Figuren und auch wenn wir es nicht immer zugeben, finden wir die Hörbücher doch auch spannend. Leider sind die Lautsprecher und Figuren selten reduziert, daher ist es immer erfreulich, wenn es ein gutes Angebot gibt. MediaMarkt bietet aktuell eine Aktion an, bei der es 4 Tonie-Figuren zum Preis von 3 gibt. Mit dabei sind 50 verschiedene Figuren.

Zur Tonie-Aktion bei MediaMarkt

MediaMarkt: 50 Tonie-Figuren bei der „nimm 4 zahle 3“-Aktion zur Auswahl

Unter den Figuren tummeln sich viele Kinderlieblinge wie Elsa, mit dem Hörbuch zu Disneys Eiskönigin, Benjamin Blümchen, der in seinem Hörbuch als Ritter unterwegs ist, oder das süße Kikaninchen, das euren Kindern tolle Kinderlieder vorsingt. Die Spielfiguren sind schön anzusehen, handbemalt und vor allem sehr robust.

Folgende Tonie-Figuren findet ihr unter anderem in der „3 für 4″-Aktion bei MediaMarkt:

Tonie-Figur: Disney Die Eiskönigin

Tonie-Figur: Wickie - Wasser auf die Mühlen

Tonie-Figur: Benjamin Blümchen - Als Ritter

Tonie-Figur: Woody aus Toy Story

Tonies Figur Kikaninchen - Die Mischung macht’s!

Tipp: Toniebox-Starterset dazu kaufen & doppelt sparen

Die Toniebox, bei MediaMarkt für 77,97 Euro erhältlich, ist ein tragbarer Lautsprecher für Kinder, der mithilfe der Tonie-Figuren beliebte Hörbücher und Lieder abspielen kann. Das Starter-Set enthält die Toniebox, eine Ladestation und einen Kreativ-Tonie.

Toniebox - Starterset inkl. Kreativ-Tonie

Falls ihr noch keine Toniebox habt, könnt ihr bei MediaMarkt gleich doppelt sparen, denn wenn ihr das Starterset plus 4 Tonies kauft, kommt ihr dank der 4-für-3-Aktion auf einen Preis von 136,41 Euro. Da der Bestellwert über 100 Euro liegt, könnt ihr zudem den Newsletter-Gutschein von MediaMarkt anwenden, um zusätzlich 10 Euro zu sparen. Auf diese Weise bekommt ihr eine Toniebox inklusive Kreativ-Tonie plus 4 Tonie-Figuren für insgesamt 126,41 Euro. Ein echt guter Deal und zudem versandkostenfrei, da ab einem Bestellwert von 59 Euro die Versandkosten entfallen.

Zur Tonie-Aktion bei MediaMarkt

Toniebox: So funktioniert das Audiosystem für Kinder

Die Bedienung der Toniebox ist kinderleicht: Einfach eine der Tonie-Figuren auf die Box stellen und schon wird das Hörbuch oder Lied gestartet. Mit einem leichten Schlag an eine der beiden Seiten kann vor- und zurückgespult werden, mit den Ohren wird die Lautstärke reguliert und wenn ihr oder eure Kinder die Figur wieder abnimmt, wird an der Stelle pausiert. Die Box selbst ist auch für tollpatschige Kinderhände konzipiert und so verträgt sie leichte Stöße und Feuchtigkeit problemlos. Eine Funktion, die besonders Eltern freuen wird: via App könnt ihr die maximale Lautstärke der Toniebox ganz einfach und schnell regulieren.

Eine kleine Besonderheit sind die Kreativ-Tonies, die es einem erlauben, eigene Sprachaufnahmen, Lieder oder Hörbücher auf den Tonie zu speichern. Eine gute Nachtgeschichte von Papa oder Oma zum Beispiel ist schnell aufgenommen und die Kleinen können sie jederzeit auf Wunsch abspielen. Wie das funktioniert, erklären wir euch in folgendem Artikel.

