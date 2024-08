„Too Hot To Handle“ Staffel 6 auf Netflix: Das sind die 10 Kandidaten der Reality-Show

Der Sommer ist in vollem Gange, aber auch auf Netflix wird es heiß hergehen – denn „Too Hot To Handle“ wartet mit Staffel 6 und zehn neuen Kandidaten auf.

Auch in „Too Hot To Handle“ Staffel 6 haben die Teilnehmenden wieder die Chance, 100.000 US-Dollar abzustauben – unter der Voraussetzung, dass sie der Versuchung widerstehen und die Finger voneinander lassen. Während am Grundprinzip der Show nicht gerüttelt wurde, wird es dennoch ein paar Neuerungen geben. So wird die berühmte Retreat-Stimme „LANA“ noch ein böses KI-Pendant bekommen. Ob die künstliche Intelligenz die Kandidaten aus der Fassung bringt? Zudem soll es neue Spielregeln geben, weitere Preise und Gastauftritte bekannter Gesichter.

Das sind die Kandidaten aus Staffel 6, die ab dem 19. Juli 2024 auf Netflix im Stream laufen:

Kylisha (24)

Kylisha (24) aus Toronto (© Netflix)

Kylisha kommt aus Toronto und bezeichnet sich selbst als „Entrepreneur“, also als Unternehmerin oder Firmengründerin. Die Kanadierin ist gerne auf Reisen und bislang noch nicht sesshaft geworden. Ob sich das im Retreat ändert?

Lucy (28)

Lucy (28) aus London (© Netflix)

Lucy stammt aus London und verdingt sich als „VIP-Hostess“, hat Bars von London bis Mykonos unsicher gemacht und will im Retreat selbst zur VIP werden. Laut Netflix ist die Engländerin quirlig und verrückt nach Jungs.

Katharine (28)

Katherine (28) aus Los Angeles (© Netflix)

Katherines arbeitet als Model und kommt aus L.A., der Stadt der Engel. In ihrer Extrovertiertheit ist sie mit ihrer lauten Art in jedem Raum mehr als präsent. Ob sie auch eine ruhige Seite hat und tatsächlich ein Engel sein kann?

Gianna (21)

Gianna (21) aus Arkansas (© Netflix)

Gianna kommt aus Arkansas und geht noch aufs College, ist aber ein Mädel vom Lande. Auf der Farm ihrer Großmutter in Missouri hat sie als Kind Kühe gemolken. Gianna soll sehr aufbrausend und „der Jagd schnell überdrüssig“ sein.

Bri (26)

Bri (26) aus Atlanta (© Netflix)

Die aus Atlanta stammende Bri ist ebenfalls Model, hat aber auch viel Spaß hinter der Kamera. Selbstredend gehört es zu ihrem Job, gerne im Mittelpunkt zu stehen. Ob sich das vielleicht mit Katharines wilder Art beißt?

Charlie (21)

Charlie (21) aus Kent (© Netflix)

Auch Charlie ist als Model tätig, hat aber noch eine andere Leidenschaft: das Saxofon. Der aus Kent kommende Engländer hat also nicht nur Muskeln, sondern auch eine musikalische Ader. Ob das gut bei den anderen ankommt?

Chris (24)

Chris (24) aus Manchester (© Netflix)

Ein weiterer Dressman ist mit Chris am Start. Als Landsmann von Charlie kommt der Brite aus Manchester auf die Insel. Chris hat ein Faible fürs Schachspielen und will herausfinden, ob ihn eher das Geld oder die Liebe reizt.

Demari (27)

Demari (27) aus Indiana (© Netflix)

Demari aus Indiana ist Börsenmakler, aber unter seinem schicken Anzug verbirgt sich ein durchdefiniertes Sixpack. Wenn er nach der Arbeit durch das Nachtleben streift, kann er sich vor schönen Frauen kaum retten. Ob das auch im Retreat so sein wird?

Joao (22)

Joao (22) aus Brasilien (© Netflix)

Joao aus Brasilien hat als Künstler ein großes Idol: Musiker Machine Gun Kelly. Und nicht nur das: Er hat wie sein Idol auch dieselbe rosa E-Gitarre aus dem Hause Schecter. Der smarte Brasilianer kann sich in Emo-Girls hineinversetzen – aber auch in andere Frauen?

Jordan (21)

Jordan (21) aus Kalifornien (© Netflix)

Jordan ist nicht nur Model, sondern auch Schauspieler – und dafür bringt er angeblich ein oscarreifes Lächeln mit. Zudem schwingt sich der Kalifornier gerne auf sein Surfbrett. Avancen sind dem gutaussehenden Sunnyboy sicherlich garantiert.

