Tool: Neues Album & Tour 2024? Das ist bekannt

„Tool“ gehören zu den erfolgreichsten Bands im Progressive-Metal-Genre. Zuletzt waren Maynard James Keenan und Co. 2022 das letzte Mal live auf deutschen Bühnen zu sehen. Gehen Tool 2024 auf Tour und kommen sie nach Deutschland?

Noch gibt es keine offiziell bestätigten Tour-Termine für das kommende Jahr. In den sozialen Kanälen kündigt die Band aber an, 2024 nach Großbritannien und Europa zurückzukehren. Es steht also eine neue Konzert-Reise 2024 an. Kommt dann auch ein neues Tool-Album?

Tool: Europa-Tour für 2024 angekündigt

Wann der Ticket-Vorverkauf starten wird und wohin Tool 2024 kommen werden, steht noch nicht fest. Die Band weist aber darauf hin, sich in der „Tool Army“, den offiziellen Fan-Club zu registrieren, um als erster Zugang zu den Informationen sowie zum Vorverkauf zu erhalten (mehr zur „Tool Army“). Die Ankündigung wird von einem kleinen, 30-sekündigen Clip begleitet, den ihr euch hier ansehen könnt:

Zuletzt waren Tool 2022 in Deutschland bei Konzerten zu sehen. Kurz nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr gab es Auftritte in Hamburg, Frankfurt, Berlin und Köln.

Tool Tour 2024: Kommt auch ein neues Album?

Bereits Anfang Oktober gab es Informationen darüber, ob ein neues Tool-Album erscheinen könnte. Laut dem Bassisten Justin Chancellor wurde bis zum Herbst 2023 nichts aufgenommen. Es ist erst geplant, an neuer Musik zu arbeiten, wenn die Tour vorbei ist (Quelle: Loudwire). Zu dem Zeitpunkt des Interviews mit seinen Aussagen waren nur Tour-Termine in den USA bis zum Frühjahr 2024 bekannt. Mit der Ankündigung der neuen Europa- und Großbritannien-Reise könnte sich die Zeit bis zu den Aufnahmen also noch einmal verschieben. Das letzte Album „Fear Incolum“ ist 2019 erschienen. Seit dem Vorgänger „10.000 Days“ aus 2006 hat es 13 Jahre bis zum Release gedauert. Noch einmal will die Band Fans nicht auf neue Musik warten lassen, 2024 könnte es aber mit einem Nachfolger zu „Fear Incolum“ eng werden.

