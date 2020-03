Auf Platz 4 dürfen wir erneut die ASRock Radeon RX 5700 Challenger D begrüßen. Bei der Grafikkarte handelt es sich um das aktuell günstigste Custom-Modell der RX 5700. Gerade einmal 309 Euro muss man für diese Variante aktuell auf den Tisch legen.

Doch muss man aufgrund des günstigen Preises große Abstriche bei der Qualität machen? Wenn man den Nutzererfahrungen Glauben schenkt, ist dem nicht so. Zwar wird die Karte unter Last zwar gerne mal etwas lauter, der Anteil an hohen Frequenzen, also lästigem Fiepen, ist dabei sehr gering. Wer sowieso mit Kopfhörern spielt, muss sich keine Sorgen machen. Auch die Leistungsfähigkeit scheint zu diesem Preis zu überzeugen. WQHD-Gaming zum Sparpreis.

Hier findet ihr die ASRock Radeon RX 5700 Challenger D bei Mindfactory *

Technische Daten in der Übersicht: