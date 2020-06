Silber für AMD! Die MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC. Das Custom-Modell der RX 5700 zeichnet sich neben seinem sehr schlichten, aber dennoch eleganten Design vor allem durch eines aus: einen verdammt günstigen Preis. Gerade einmal 319 Euro kostet die GPU aktuell – ein echtes Schnäppchen für eine RX 5700. Wer nach einer günstigen Karte zum Spielen in WQHD-Auflösung sucht, der kann hier getrost zuschlagen.

Technische Daten in der Übersicht:

Modell MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC GPU-Taktfrequenz (Boost) 1.515 MHz

Boost: 1.750 MHz Grafikspeicher 8 GB GDDR6 effektive Speichertaktfrequenz 14 GHz Speicherinterface 256 Bit TDP 225 Watt Bauhöhe 3 Slots Stromversorgung 1x 8-pin +1x 6-pin aktueller Preis (Stand: 26.06.2020) 319 Euro

Was sagt ihr zur aktuellen Top 10? Könnt ihr verstehen, warum genau diese Karten gerade so beliebt sind? Oder hättet ihr mit völlig anderen Modellen gerechnet? Welche Grafikkarte habt ihr gerade in eurem Rechner verbaut? Und spielt ihr mit dem Gedanken, sie demnächst auszutauschen? Schreibt uns in die Kommentare.