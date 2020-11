Auf Notebooksbilliger.de gibt es in der „Black Week“ ein cooles Angebot für Gamer, die gerade einen guten Gaming-Laptop suchen. Das Acer Predator Triton 300 Gaming Notebook kann sich sehen lassen und es ist zurzeit um 15 % im Preis reduziert, ihr spart ganze 189,94 Euro.

Acer Triton 300 Gaming Notebook am Black Friday stark reduziert – ihr spart 189 Euro

Die Black Week bei Notebooksbilliger.de läuft noch vom 23.11.20 bis 30.11.20 und dieser Zeitspanne bekommt ihr die guten Rabatte.

Das „Acer Predator Triton 300 Gaming PT315-52-741L“ (intel i7) kostete bislang bei Notebooksbilliger 1.266,25 Euro und mit der Preisreduktion am Black Friday jetzt nur noch 1.076,31 Euro (ohne Versandkosten von 7.79 Euro), also eine Ersparnis von 189,94 Euro (ohne VSK). Im Marktvergleich verschiedener Händler bei „idealo“ zeigt sich aber, dass das Acer Predator Triton 300 bei Notebooksbilliger.de sehr günstig ist, ihr bekommt es höchsten bei ebay ein paar Euro billiger, wobei dort geringe Stückzahlen vorrätig sind.

Acer Predator Triton 300 bei Notebooksbilliger.de

Wichtige Gerätespezifikationen des Acer Predator Triton 300

Abmessungen / Display: 39,62 cm (15,6″) 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS mattes Display

39,62 cm (15,6″) 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS mattes Display Prozessor: Intel® Core™ i7 (10. Generation) 10750H CPU

Intel® Core™ i7 (10. Generation) 10750H CPU Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6144 MB Grafik

NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6144 MB Grafik Arbeitsspeicher: 16 GB RAM (max. Erweiterung auf 32 GB) |

16 GB RAM (max. Erweiterung auf 32 GB) | Festplatte: Format M.2 Typ SSD / Kapazität: 512 GB SSD

Format M.2 Typ SSD / Kapazität: 512 GB SSD Betriebssystem: Linux (eShell) | Schwarz

Linux (eShell) | Schwarz Schnittstellen: DisplayPort Mini-DisplayPort / HDMI / USB 3.1 (Typ-A) 3x (1x Gen 2, 2x Gen 1) / USB: Power-USB 1x

DisplayPort Mini-DisplayPort / HDMI / USB 3.1 (Typ-A) 3x (1x Gen 2, 2x Gen 1) / USB: Power-USB 1x Sound: integriertes Mikrofon / Besonderheiten: Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) / Weitere Merkmale: Audiosystem mit zwei Lautsprechern

integriertes Mikrofon / Besonderheiten: Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) / Weitere Merkmale: Audiosystem mit zwei Lautsprechern „kein Laufwerk“

Notebook-Abmessungen: 363,4 x 259,14 x 19,9 mm (B x T x H)

363,4 x 259,14 x 19,9 mm (B x T x H) Akku -Kapazität 3815 mAh - Hinweis fest verbauter Li-Ion Akku (4 Zellen / 58,7 Wh)

-Kapazität 3815 mAh - Hinweis fest verbauter Li-Ion Akku (4 Zellen / 58,7 Wh) „2 Jahre Herstellergarantie“

Hinweis: Ein kleines Manko gibt es aber, es ist kein Windows 10 im Angebot enthalten. Windows 10 könnt ihr natürlich auch auf Notebooksbilliger.de kaufen oder auch auf Amazon. Es folgen zwei Vorschläge:

Für wen lohnt sich das Gaming-Notebook Acer Predator Triton 300?

Das Acer Predator Triton 300 ist ein Gaming-Laptop mit hochwertigen Komponenten, es sollte also auch Gamern mit etwas höheren Ansprüchen zusagen. Vor allem der schnelle Prozessor Intel Core i7, ein Prozessor der 10 Generation, verleiht dem Gerät Power. Außerdem sorgt die brandneue „NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (mit 6 GB GDDR6 VRAM) für ruckelfreie Performance im nächsten Call of Duty: Modern Warfare-Gefecht und auch mit anderen aktuellen Games. Für Schnelligkeit sorgt darüber hinaus die blitzschnelle 512 GB SSD Festplatte, in Kombination mit 16 GB Arbeitsspeicher.

Zudem verfügt das Acer Triton 300 über ein Acer ComfyView-Display mit IPS-Panel mit 120 Hz und 3 ms Overdrive-Reaktionszeit, verschwommene Bilder und Darstellungen sollte es mit dieser Ausstattung nicht mehr geben. Auch die spezielle Kühl-Technologie der Predator-Laptops sollen das Gerät bei längerem Spielbetrieb kühl halten und dies mit reduzierter Geräuschentwicklung, so verspricht es der Hersteller. Design und Optik sind natürlich Geschmackssache, aber das schlanke Design und die Tastaturbeleuchtung machen das Gerät auch unterwegs zum idealen Begleiter. So könnt ihr auch unterwegs im Zug eine Runde zocken. Dies ist nur ein Angebot der Black Week bei Notebooksbilliger.de, wir haben für euch noch andere gute Angebote von Amazon & Co zusammengetragen.