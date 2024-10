Top-Bewertungen für das „Frostpunk“-Brettspiel: Auf Amazon gibt es 5 von 5 Sternen

Das beliebte Game „Frostpunk“ gibt es auch als Brettspiel. Mit einer Wertung von 5 Sternen bei Amazon solltet ihr euch das Game unbedingt anschauen.

Was euch im „Frostpunk“-Brettspiel erwartet

2018 erschien mit „Frostpunk“ eine Kombination eines Aufbauspiels mit einem Survival-Spiel, das innerhalb von drei Tagen über 250.000 Mal verkauft wurde. In dem Spiel geht es darum, eine Stadt und ihre Bewohner vor der eisigen Kälte zu retten. Vor zwei Jahren kam eine Brettspielversion auf den Markt, die ihr unter anderem bei Amazon kaufen könnt.

Glass Cannon Unplugged | Frostpunk: Das Brettspiel

Wie der Name bereits verrät, basiert „Frostpunk: Das Brettspiel“ auf dem gleichnamigen Videospiel der 11 Bit Studios. Dabei werden bis zu vier Spieler in das Herz einer postapokalyptischen Welt versetzt, die von einer unerbittlichen Eiszeit heimgesucht wird. Eure Aufgabe besteht darin, sowohl die Infrastruktur als auch die Bürger der Stadt effektiv zu verwalten. Ob ihr dabei großzügig oder tyrannisch vorgeht, liegt in eurem Ermessen.

Neben dem Hauptspiel gibt es bei Amazon auch einige Erweiterungen zu kaufen. Diese ergänzen das Spiel um neue Inhalte, so zum Beispiel neue Miniaturen, neue Ressourcen oder eine größere Spielmatte. Die Dreadnought-Erweiterung enthält eine hochwertige Dreadnought-Miniatur mit den Maßen 190 x 70 x 50 Millimeter, die sich auch hervorragend als Sammlerstück eignet.

Die Empfehlungen im Video versprechen euch ebenfalls jede Menge Spielspaß.

Für wen ist das Brettspiel geeignet?

„Frostpunk: Das Brettspiel“ richtet sich an ein bis vier Spieler ab 16 Jahren. Es ist ein umfangreiches Brettspiel mit einer Spielzeit von 120 bis 150 Minuten und außerdem relativ anspruchsvoll. So schätzt die Online-Community „BoardGameGeek“ den Schwierigkeitsgrad auf 4,35 von 5 Punkten.

Zugleich wird das Game außerordentlich gut bewertet. Die Gesamtwertung auf „BoardGameGeek“ liegt bei 8,2 von 10 Punkten, bei Amazon sind es glatte 5 von 5 Sternen. Außerdem wurde „Frostpunk“ bereits für zahlreiche Preise nominiert, darunter als bestes Strategiespiel auf der UK Games Expo.

