Das Samsung Galaxy S20 FE gibt es derzeit gleich in drei preiswerten Bundle-Varianten. GIGA stellt die aktuellen Angebote vor, verrät wo Fallstricke lauern und hat nachgerechnet, wo ihr am meisten sparen könnt.

Wer Galaxy S20 FE (den GIGA-Test lest ihr hier) in Kombination mit einem Handyvertrag bestellt, kann aktuell deutlich sparen: Gleich drei interessante Bundle-Angebote sind derzeit verfügbar – in zwei davon fällt der Effektivpreis dabei über die Laufzeit gerechnet auf unter 1 Euro pro Monat.

Bundle 1: Galaxy S20 FE bei Saturn - 6 GB LTE inklusive

Saturn bietet das Galaxy S20 FE in allen sechs Farbvarianten und mit 128 GB Speicherplatz an. Tarif-Gegenstück im Saturn-Bundle ist der von mobilcom-debitel angebotene Vertrag green LTE 6 GB.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: green LTE 6GB

Netz: Vodafone

6 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) Telefonie: Allnet-Flat

SMS: 19 Cent pro SMS

inklusive EU-Roaming

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Zwei Fallstricke gibt es, auf die ihr achten solltet: SMS kosten in diesem Vertrag Geld, wer also noch regelmäßig auf diesem Weg Kurznachrichten versendet, greift besser zu einem anderen Angebot. Außerdem steigt der Preis ab dem 25. Monat auf 26,99 Euro monatlich – denkt also rechtzeitig an die Kündigung.

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 17,99 Euro im Monat

Einmaliger Gerätepreis für das Galaxy S20 FE: 29 Euro

Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 500,75 Euro

Zieht man davon die Kosten ab, die für das Galaxy S20 FE normalerweise anfallen – aktuell kostet es etwas über 490 Euro – Ergibt sich ein Preis von gerade einmal rund 11 Euro, über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten also etwa 46 Cent pro Monat.

Sofern euch der SMS-Preis und das mit 6 GB nicht allzu üppig bemessene Datenvolumen nicht stören, bekommt ihr bei Saturn unterm Strich ein hervorragendes Bundle-Angebot.

Zum Bundle-Angebot bei Saturn

Bundle 2: Galaxy S20 FE inkl. Nintendo Switch Lite – 10 GB LTE inklusive

Ebenfalls bei Saturn bekommt ihr das Galaxy S20 FE mit der Nintendo Switch Lite und einem Vertrag mit monatlich 10 GB LTE-Datenvolumen.

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 24,99 Euro im Monat

Einmaliger Gerätepreis für das Galaxy S20 FE: 49 Euro

Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 688,75 Euro

Der Effektivpreis kann sich auch hier sehen lassen: Verrechnet man den Preis für das Galaxy S20 FE mit 128 GB (ca. 490 Euro) und den Preis der Nintendo Switch Lite (ca. 190 Euro) bleiben gerade einmal 8,75 Euro und somit kaum 40 Cent pro Monat übrig.

Beim Tarif gibt es bis auf das größere Datenvolumen keine nennenswerten Unterschiede:

Tarif: green LTE 10GB

Netz: Vodafone

10 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) Telefonie: Allnet-Flat

SMS: 19 Cent pro SMS

inklusive EU-Roaming

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Auch hier wird es ab dem 25. Monat teurer, der Preis steigt dann auf 31,99 Euro pro Monat – denkt also rechtzeitig ans Kündigen. Abgesehen davon und der bekannten Einschränkung, das Kosten für SMS anfallen, kann auch dieses Bundle überzeugen. Alternativ könnt ihr euch hier vor der Buchung auch für einen anderen Vertrag entscheiden: Das Bundle gibt es auch mit einem Tarif im o2-Netz, der 18 GB Datenvolumen pro Monat sowie eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS umfasst. Auch eine Telekom-Option steht zur Wahl, auch hier gibt es eine Telefonie-Flat und 6 GB monatliches Datenvolumen. Preislich unterscheiden sich die Angebote nicht.

Zum Bundle-Angebot bei Saturn

Bundle 3: Samsung Galaxy S20 FE und Galaxy Buds+ – 40 GB LTE inklusive

Das dritte Bundle gibt's bei Logitel: Das Galaxy S20 FE mit 128 GB Speicherplatz gibt es hier wahlweise in Kombination mit den In-Ear-Kopfhörern Galaxy Buds+ oder einem 50 Euro Amazon-Gutschein. Immer dazu gehört außerdem ein Vertrag mit 40 GB LTE-Datenvolumen pro Monat.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: otelo Allnet-Flat Max

Netz: Vodafone

40 GB LTE-Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s im Download, 3,6 MBit/s im Upload)

(max. 21,6 MBit/s im Download, 3,6 MBit/s im Upload) Telefonie: Allnet-Flat

SMS: Allnet-Flat

inklusive EU-Roaming

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 29,99 Euro im Monat

Einmaliger Angebotspreis: 4,99 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 724,75 Euro

Verrechnet man die Hardware-Kosten von 490 Euro für das Galaxy S20 FE und die Galaxy Buds+ (sie kosten separat etwa 90 Euro), ergibt sich ein Gesamtpreis von 144,75, der einem Effektivpreis von rund 6 Euro pro Monat entspricht. Das Bundle ist damit vergleichsweise teuer – und während das Datenvolumen mit 40 GB sehr üppig ausfällt, sind die Übertragungsgeschwindigkeiten bescheiden. Wer Wert auf hohe Geschwindigkeiten legt, sollte das Angebot daher besser ignorieren, alle anderen können hier zuschlagen.

Zum Bundle-Angebot bei Logitel

