Wer gerade seine Spiele-Sammlung für PS4, PS5, Xbox, Switch oder den PC aufstocken will, der sollte einen Blick auf die neue „3 für 49 Euro“-Aktion von Saturn werfen. Über 100 Spiele sind im Angebot! Welche Kombinationen sich wirklich lohnen, verrät euch GIGA.

„3 für 49 Euro“-Aktion bei Saturn: Die besten Spiele-Bundles im Überblick

In regelmäßigen Abständen veranstaltet Elektronikhändler Saturn eBundle-Aktionen für Gamer, bei denen ihr euch selbst ein paar Spiele aus dem großen Sortiment an Aktionsprodukten aussuchen könnt und dafür insgesamt nur einen kleinen Teil des eigentlichen Kaufpreises zahlen müsst.

zur „3 für 49 Euro“-Aktion von Saturn

Bis zum 18. Mai 2021 läuft die neue „3 für 49 Euro“-Aktion bei Saturn, bei der Spieler und Spielerinnen insgesamt drei Spiele für die PS4, PS5, Xbox, Switch oder den PC auswählen können und an der Kasse lediglich 49 Euro bezahlen müssen. Über 100 Spiele stehen für die verschiedenen Plattformen zur Auswahl, die komplett frei miteinander kombiniert werden können. GIGA hat für euch einige Bundles zusammengesucht, die sich in unseren Augen besonders lohnen:

zur „3 für 49 Euro“-Aktion von Saturn

Eines der neuen Features von Watch Dogs: Legion ist das Rekrutierungssystem. Wie das funktioniert, erklärt euch dieses Video:

Natürlich könnt ihr auch drei Spiele von unterschiedlichen Plattformen miteinander kombinieren, um vom Angebot zu profitieren. Das gesamte Games-Portfolio findet ihr auf der Aktionsseite von Saturn. Legt die entsprechenden Spiele einfach in den Warenkorb und geht anschließend zur Kasse. Dort wird euch dann ein Rabatt auf euren Einkauf gewährt, welcher den Kaufpreis auf 49 Euro reduziert.

Die zusätzlichen Versandkosten von 2,99 Euro bzw. 4,99 Euro, wenn eines der Spiele USK 18 ist, könnt ihr euch sparen, wenn ihr das Spiele-Bundle in einem der Märkte abholt. Übrigens: Wer will, kann auch dreimal das gleiche Spiel in den Warenkorb legen – auch dann wird euch der Rabatt gewährt. Zudem könnt ihr auch 6, 9, 12 oder mehr Spiele kaufen, der rabattierte Preis wird dann entsprechend vervielfacht, solange alle Spiele im Warenkorb zu den Aktionsprodukten gehören. Viel Spaß bei der Schnäppchenjagd!