Top-Gaming-Laptop von Lenovo für 700 Euro – Deal des Tages

Wir haben ein Knallerschnäppchen für jeden aufgestöbert, der auf der Suche nach einem leistungsfähigen und spieletauglichen Laptop ist. Bei otto.de bekommt man den 17-Zoller Lenovo L340-17IRH gerade für 699,99 Euro. Wir verraten euch, was das Teil kann.

Gaming-Laptops sind beliebt wie eh und je. Mit ihnen erhält man genug Leistung auf engem Raum und vor allem portabel. Das ist nicht nur sinnvoll, wenn man spielt, sondern auch für andere performancehungrige Aufgaben wie Grafikbearbeitung und Videoschnitt. Doch Leistung kostet: Es gibt viele gute Gaming-Notebooks nördlich von 1.000 Euro, darunter muss bereit für Kompromisse sein und nach guten Schnäppchen Ausschau halten. So wie dieses.

Lenovo ideapad L340-17IRH Gaming-Notebook * Jetzt ab 699,99 € bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.3.2020 18:07 Uhr

Großer Gaming-Laptop mit genug Leistung für alle Spiele – aber nicht alle in höchsten Details

Das Lenovo IdeaPad L340-15IRH ist ein Gaming-Notebook der Mittelklasse. Soll heißen: Es hat genug Leistung für alle aktuellen Games, abhängig vom Titel muss man aber Kompromisse bei der Bildqualität machen, um flüssig spielen zu können. Zentral für die Spieleleistung ist die Grafikkarte: Leistungsmäßig sortiert sich die verbaute Geforce GTX 1650 zwischen einer GTX 1050 Ti und einer GTX 1060 ein. Weniger anspruchsvolle Titel wie LoL, Counter-Strike: GO und Fortnite laufen in sehr hohen bis maximalen Details flüssig, also mit 60+ FPS. Anspruchsvollere Titel muss man in der Regel auf mittlere Details runterschrauben, sehen dabei aber meist trotzdem besser aus als auf aktuellen Konsolen.

Persönlich gefällt mir das zurückgenommene Design des Geräts, das nicht allzu klischeehaft nach Gaming-Notebook aussieht. Die Tasten sind beleuchtet, das große Gehäuse bietet außerdem einen Nummernblock als zusätzlichen Vorteil.

Lenovo L340-17IRH (81LL0091GE): Spezifikationen

Hier die wichtigsten technischen Daten des Gaming-Notebooks in der Übersicht:

CPU: Intel Core i5-9300H (4 Cores, 8 Threads, 2,4 GHz, max 4,1 GHz Boost)

Grafik: Nvidia Geforce GTX 1650 mit 4 GB GDDR5-VRAM

Display: 17,3 Zoll IPS, Full-HD (1.920 × 1.080), matt, 300 cd/m², ca. 127 ppi

Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM mit 2400 MHz

Festspeicher: 512 GB SSD

Anschlüsse: 2× Klinkenbuchse (Kopfhörer/Mikrofon), Gigabit-Ethernet (RJ45), HDMI, 2× USB 3.1 Typ A, 1× USB 3.1 Typ C, HDMI

Bluetooth: 4.2 unterstützt

WLAN: ac unterstützt

Webcam: 720p

Betriebssystem: Windows 10 Home 64 Bit vorinstalliert

Lautsprecher: 3 W Stereo

Akku: 135 W Li-Ion, max. 9 Std. Akkulaufzeit, externes Netzteil, Schnellladung in 60 Minuten

Maße: 41,3 × 28,5 × 2,53 cm

Gewicht: 2,78 kg

Für 699,99 Euro zuzüglich Versand (ab 5,95 Euro) ist das aber in Ordnung, regulär kostet das Gerät auch schon günstige 799,99 Euro. Otto-Neukunden sparen die Versandkosten und bekommen einen Preisnachlass von 15 Euro mit dem Gutscheincode 85845. Alle Infos auf dieser Otto-Aktionsseite. Dazu gibt es auf Wunsch 1 Jahr Office 365 und 3 Monate Deezer kostenlos.

Lenovo ideapad L340-17IRH Gaming-Notebook * Jetzt ab 699,99 € bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.3.2020 18:07 Uhr

Übrigens: Das Notebook gibt es auch in einer 15,6-Zoll-Version, das bei fast identischen Spezifikationen portabler und etwas günstiger (666 Euro statt 699,99 Euro). Derzeit ist es aber erst wieder in rund 1 Monat lieferbar, die in diesem Artikel beschriebene 17-Zoll-Version wäre hingegen in 2-3 Tagen bei euch.