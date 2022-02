Oppo-Smartphones sind hierzulande noch recht unbekannt, bieten aber ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie das aktuelle Bundle-Angebot im Curved-Shop beweist: Ihr bekommt zum Find X3 Lite einen 10 GB LTE-Tarif mit Allnet- und SMS-Flat für effektiv unter 3 Euro im Monat. GIGA hat nachgerechnet und verrät, warum sich der Deal lohnt.

Günstiges Smartphone-Bundle: Oppo Find X3 Lite + Enco Buds W12 + 10-GB-Tarif

Der Curved-Shop hat aktuell ein preiswertes Tarif-Bundle mit dem Oppo Find X3 Lite im Angebot. Dank einer Tarif-Aktion bekommt ihr 10 GB statt normalerweise 8 GB LTE-Datenvolumen zur Allnet- und SMS-Flat im o2-Netz. Außerdem reduziert sich die Grundgebühr von 21,99 Euro auf nur noch 15,99 Euro im Monat, einmalig kommen 5,99 Euro für Zuzahlung und Versand obendrauf. Die kostenlosen Enco Buds von Oppo runden das günstige Tarif-Bundle ab.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Blau Allnet XL

Netz: o2

10 GB LTE -Datenvolumen (max. 25 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 25 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Oppo Find X3 Lite im Tarif-Bundle: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Angebots im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 15,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 389,75 Euro Gerätewert

(Online-Bestpreis laut idealo.de am 07.02.2022) 274 Euro (Handy) + 43 Euro (Earbuds) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 72,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 3,03 Euro Zum Angebot bei Curved.de

Nutzt man den Vertrag über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten, ergibt sich folgende Rechnung: 24 × 15,99 Euro Grundgebühr + 5,99 Euro einmalige Kosten (Zuzahlung + Versandkosten) = 389,75 Euro Gesamtkosten.

Welchen Gegenwert bekommt man dafür? Das Handy kostet laut idealo.de im freien Handel aktuell mindestens 274 Euro. Für die Oppo Earbuds werden ca. 43 Euro fällig. Zieht man diese Beträge nun von den Gesamtkosten des Angebots ab, bleiben 72,75 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 3,03 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet/SMS-Flat mit 10 GB LTE-Datenvolumen. Einziges Manko: Obwohl im Smartphone ein 5G-Modul verbaut ist, bringt der Tarif selbst nur max. 25 MBit/s im Download.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Oppo Find X3 Lite 5G mit 128 GB Speicher

Zum Smartphone: Das Oppo Find X3 Lite 5G mit 128 GB Speicher ist erst seit März 2021 im deutschen Handel erhältlich. Für ein Handy der oberen Mittelklasse listet es sehr gute Spezifikationen: Es besitzt ein 6,43-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und 90 Hz. Der Snapdragon-765G-Prozessor mit 8 Kernen und bis zu 2,4 GHz Taktung wird von 8 GB RAM flankiert und liefert mehr als genug Leistung für alle Anwendungen. Dazu kommt ein mit 4.300 mAh ausreichend großer Akku, der sich mit dem beiliegenden 65-Watt-Netzteil extrem schnell aufladen lässt.

Eine klassische 3,5-mm-Klinkenbuchse für kabelgebundene Kopfhörer ist vorhanden, die Quad-Rückkamera nimmt Fotos in bis zu 64 MP auf und kann auch 4K-Video aufzeichnen, die Frontkamera löst mit 32 MP auf. Das verbaute 5G-Modul sowie die Möglichkeit, 2 SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen, runden das solide Smartphone-Gesamtpaket ab. Mehr zum Gerät lest ihr in unserem Test zu Oppo Find X3 Lite 5G.

