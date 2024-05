Top Nu-Metal-Songs: Die Besten Lieder aus dem Genre

Nu Metal ist ein vergleichsweise junges Genre der Musik – mit einem großen Anteil von bekannten Bands. Wir haben die besten Nu Metal Songs für euch gesammelt und erklären euch, was typisch für das Genre ist.

Anzeige

Alles was ihr über Nu Metal wissen müsst

Nu Metal ist eine bunte Mischung mehrerer Musikstile, die sich Anfang der 90er Jahre zu einem eigenen Genre entwickelt haben. Darunter fallen insbesondere Grunge, Punk und Independent Musik, die vorerst unter dem Schirm des „Alternatives“ standen.

Anzeige

Einen starken Einfluss hat aber vor allem der Hip-Hop auf das Genre. Neben den offensichtlichen Metal-Charakteristiken stehen mehr Rhythmusorientierte-Elemente im Vordergrund. Die Gitarre wird im Nu Metal zudem mehr im Hintergrund verwendet, als es in den Musikrichtungen üblich ist, aus denen der Nu Metal sich entwickelt hat.

In den späten Neunzigern bis in die frühen 2000ern hat das Genre sein Hoch erlebt. Nach 2004 ging das Interesse jedoch deutlich runter, was dazu führte, dass sich die Vertreter des Stils versuchten neu zu entdecken oder wie die Band Limp Bizkit zeitweilig aus dem Musikgeschäft auszutreten.

In den 2020ern hat Nu Metal jedoch ein kleines Revival erlebt. Künstler wie Poppy oder Grimes haben Elemente des Genres mit ihrer eigenen Musik fusioniert. Aber auch neue Bands entstehen, die sich in den Musikstil einordnen, sowie alte Hasen, die neue Songs veröffentlichen. Zusätzlich hat das Genre durch TikTok an neuen Zuhörern gewonnen, da Lieder wie beispielsweise jene von Slipknot und Korn neu entdeckt und in die Videos eingefügt werden.

Anzeige

Die 25 besten Nu Metal Songs

Falls ihr euch selbst von dem Genre überzeugen wollt oder einfach nach ein paar Nu Metal Songs für eure Playlist braucht, müsst ihr nicht weiter suchen. Im Folgenden findet ihr eine Auswahl der bekanntesten und besten Nu Metal Lieder, die das Genre zu bieten hat.

„Break Stuff“ – Limp Bizkit

„Butterfly“ – Crazy Town

„Bring Me To Life“ – Evanesence

„Last Resort“ – Papa Roach

„Points of Authority“ – Linkin Park

„New Disease“ – Spineshank

„Rollin'“ – Limp Bizkit

„One Step Closer“ – Linkin Park

„Bodies“ – Drowning Pool

„Death Blooms“ – Mudvayne

„Again And Again“ – Taproot

„Wait and Bleed“ – Slipknot

„Freak on a Leash“ – Korn

„Be Quiet And Drive“ – Deftones

„Push It“ – Static-X

„Control“ – Puddle Of Mud

„Numb“ – Linkin Park

„Edgecrusher“ – Fear Factory

„Duality“ – Slipknot

„Chop Suey“ – System Of A Down

„Down With The Sickness“ – Disturbed

„Bleed“ – Soulfly

„Blind“ – Korn

„Certain Shade Of Green“ – Incubus

„My Own Summer (Shove It)“ – Deftones

Anzeige

Natürlich haben wir für euch auch gleich eine Playlist, mit weiteren Songs erstellt:

Bekannte Vertreter des Nu Metals

Dem Nu Metal fehlt es keineswegs an bekannten Namen. Haben euch die Lieder oben nicht gereicht, findet ihr neben den bereits genannten Künstlern auch noch einige andere Bands, mit denen ihr weiter in das Genre eintauchen könnt.

Zu den bekanntesten Vertretern des Genres zählen unter anderem:

Deftones

Limp Bizkit

System of a Down

Ultraspank

Wargasm

Evanescence

Korn

Linkin Park

Slipknot

Papa Roach

Staind

Drowning Pool

Spineshank

Mushroomhead

P.O.D.

Disturbed

Taproot

Static-X

Korn und Deftones finden sich beide auf der Liste der teuersten Alben aller Zeiten wieder. Wer sich mit ihnen in der Top 15 befindet, erfahrt ihr hier:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.